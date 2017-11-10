iPhone X’un Ekranında Şimdi de Yeşil Çizgi Sorunu Çıktı

Piyasaya çıktığı günden bu yana hakkında birçok söylenti çıkan iPhone X yeni bir problemle karşı karşıya.

Bilindiği üzere Apple ilk kez iPhone X modelinde bir OLED ekran kullandı ve bu ekranın piyasadaki en iyi OLED olduğu iddia edildi. Ancak telefonun çıkmasından bu yana birçok sorunla ilgili kullanıcılardan şikayetler geldi. Telefonun inceleme videoları da iPhone X hakkında olumsuzluklar içeren türdendi. iPhone X, şimdi yeni bir sorunla karşı karşıya ve bu soruna ilişkin şikayetler gün geçtikçe artıyor.

Kullanıcılardan bazıları telefonun sağ ve sol sütunlarında ince yeşil bir çizginin olduğuna dair şikayetlerde bulundular. Sosyal ağlardan paylaşılan fotoğraflar en az 35 cihazda bu problemin varolduğunu gösterdi.

Kullanıcılar bunun herhangi bir uygulamadan veya yazılımsal bir sorundan kaynaklanmadığını söylediler. Çünkü Apple tarafından cihazın 11.1.1'e güncellenip güncellenmemesiyle ilgili sorular aldıklarını belirttiler. Daha önce ise birçok kullanıcı soğuk havalarda telefon ekranının tepki vermesinde sorunlar yaşadıklarını söylemişti. Apple bu sorunla ilgili gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle çözüm sağlayacaklarını söylemişlerdi. Siz ne düşünüyorsunuz sizce bu sorunlar gittikçe artar mı?