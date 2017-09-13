iPhone X’un En “Yeni” Özellikleri Meğer 5 Yıl Önce Yapılmış!

Apple, mükemmel bir etkinlikle 3 yeni iPhone’u görücüye çıkardı. 10. yıla özel üretilen iPhone 10, nam-ı diğer iPhone X’un en dikkat çeken “yeni” özellikleri meğer yıllar önce yapılmış.

Akıllı telefon piyasasının ve teknoloji dünyasının kendine has lideri Apple, en çok kazandığı seri olan iPhone’a birisi özel 3 yeni modelle devam ediyor. iPhone 8 ve 8 Plus tasarım açısından beklenileni karşılamazken, uçtan uca ekranıyla trendleri biraz geç takip eden iPhone X dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

10 yaşındaki serinin Apple’ın pazarlama stratejilerinden nasibini almamasını bekleyemezdik. iPhone 8 ve 8 Plus 7’lerin S takısı almış donanım özelliklerine sahip olunca eleştirilere hedef oldu. Ancak Apple’ın zaten var olanı kendi yorumuyla tekrar sunma huyu, iPhone X için de geçerli. Neden mi bahsediyoruz? Kablosuz şarj ve yeni nesil 3B yüz taramasıyla alınan güvenlik seçeneğinden.

Apple’ın daha önce yapılmış olan şeyleri, kendi modellerine dahil edip mükemmel satış teknikleri ve pazarlama oyunlarıyla piyasaya sunduğunu savunan azımsanmayacak bir kitle olduğunu belirtelim. Bu kitlenin büyük bir kısmı Android cephesinde olduğundan ve Apple düşmanlığından dolayı acımasızca saldırırken, kalanlar ise gayet objektif ve turarlı değerlendirmeler yapıyorlar. Ancak her ikisinin de haklılık payları var.

Kablosuz şarj, 5 yıl önce LG’in WCP700 isimli aksesuarıyla geldi:

LG, günümüzden 5 yıl önce her akıllı telefona uyum sağlayan kablosuz şarj aksesuarını piyasaya sundu. Artık kötü talihinden mi yoksa tutarsız pazarlama stratejilerinden midir bilimez, bu ürün çabuk unutuldu. Üstelik Apple’ın ballandıra ballandıra “biz başardık” şeklinde anlattığı Qi kablosuz şarj teknolojisini içeriyordu. Google ise aynı yıl içerisinde kablosuz şarjı destekleyen Nexus modelini, LG ortaklığıyla üretmişti. Eğer bir Nexus 4’e sahipseniz, LG’nin şarj padini alarak 5 yıl önce telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilirdiniz. Kanıt mı lazım? Phonedroid editörleri hemen aşağıdaki videoda söz konusu ürünleri deniyorlar:

Yetmedi mi? Yüz tanıma kilidi olan ilk telefon 2011 yılında üretilen Galaxy Nexus:

Bu telefon üretildiğinde Android, Ice Cream Sandwich sürümü ile çalışıyordu. Apple ise iPhone 4 modelini yeni piyasaya sürmüştü. Akıllı telefonlar hayatımızın içinde değil, fotoğraflar hala profesyonel kameralarla çekiliyordu. Elbette kalite ve hız konusuna bugünün teknolojileri kadar kaliteli olmasa da sonuçta daha önce başarılı bir şekilde uygulanmıştı. Videoyu hemen aşağıya bırakıyorum:

Apple, elbette kesin bir dille bu özellikleri ilk defa iPhone X’da yaptığını söylemiyor. Ancak en başarılı şekilde uyarladığını belirtiyor. Elbette ele geçirdiği her teknolojiye kendi imzasını atmayı başardığı için, sunum kalitesiyle birleşen ürün kalitesi müşteriyi cezbediyor.