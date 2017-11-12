iPhone X'un Face ID'si Bir Maskeyle Kandırıldı

iPhone X'un Face ID'si 3D yazıcıyla özel üretilmiş, bir maske ile kandırıldı ve telefonun açılması sağlandı.

Güvenlik firması Bkav'ın araştırmacıları iPhone X'un Face ID'sini 3D yazıcıyla yapılmış bir maskeyle kandırmayı başardı. Kandırılması normal şartlarla bile oldukça zor olan Face ID'yi kandırmak için 1 haftalık bir çalışma yapan ve Face ID'nin kullandığı yapay zekaya göre özel bir maske üreten şirketin yetkilileri, normal kullanıcının endişelenmesi gereken bir şey olmadığını ancak Face ID'nin de kandırılamaz olmadığını belirtti.

3D yazıcıyla Bkav araştırmacısının yüzünün taranmış halini bastıran şirket yetkilileri, ayrıca maske için özel bir makyaj ve bir takım 2 boyutlu baskılar da kullandı. 3D yazıcının masrafı hariç yaklaşık 150 dolar yani 579 TL'ye mal olan maskenin yapımı tam 5 gün sürdü. Face ID'nin kullandığı Trudepth teknolojisini kandırmak için kullanılan maskenin dışında bir de yapay zekayı kandırmak için özel yapılan makyaj ile maskenin dış yüzeyi deri dokusuna oldukça benzer hale getirildi.

Yazılar yukarıdan aşağı; "Özel İşlenmiş Bölge", "2 Boyutlu Görseller", "Silikon Burun", "3D yazıcıyla yapılmış çerçeve"

Ancak Bkav araştırmacıları ısrarla yaptıkları deneylerden sonra bile parmak izi teknolojisinin Face ID'den daha fazla kandırılabilir olduğunu da belirtiyor. Face ID'yi kandırmak imkansız olmasa da, araştırmacılara göre kandırmanın yöntemi olcukça pahalı olduğu için pek pratik değil. Ayrıca maskeyi yapan kişinin yazılımın tam olarak nasıl çalıştığını anlaması ve maskeyi de buna göre üretmesi gerektiğini söylüyor.

Eh sonunda "kandırılması zor", "asla kandırılamaz" gibi lanse edilen Face ID'nin de aslında biraz üzerinden yapılan gereksiz heyecanın bulutu bu biraz da olsa kalkar sanıyoruz. Yine de bir çok güvenlik araştırmacısı sistemin güvenli olduğunu söylese de, öyle düşünüldüğü gibi kullandığı yüz tanıma sistemi aşırı gelişmiş değil. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?