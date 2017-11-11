Apple, IPhone X ile birlikte akıllı telefon dünyasındaki 'güvenlik' kıstasını kendi deyimleriyle 2,5 yıl öne taşıdı. Face ID adlı 3 boytlu yüz tanıma sistemi iPhone X'un en güvendiği özelliklerden birisi oldu. Peki nasıl çalışıyor?

Üstündeki çentik, 'home' tuşunun olmaması, en iyi OLED ekran, en kırılgan iPhone ve daha bir sürü söylemle iPhone X son haftaların hatta ayların en çok konuşulan teknolojik ürünü. Bununla birlikte iPhone X'un getirdiği Face ID teknolojisi de akıllı telefon piyasasında çokça tartışıldı. Birçok kullanıcı gereksiz bulurken bazıları bu farklı güvenlik uygulamasının en iyisi olduğunu düşündü. Peki iPhone X'un Face ID'si nasıl çalışıyor?

Yeni biyometrik güvenlik sistemi Face ID, kameralar aracılığıyla kullanıcının yüzüne 30 bin nokta yansıtarak adeta onun 3 boyutlu bir fotoğrafını çıkartıyor. Bu noktalar insan gözüyle görülemiyor ancak kızılötesi kameralarla farkedilebiliyor. IPhone X'un kamerası kullanıcının yüzündeki ayrıntıları analiz ederek Face ID kurulduğunda kaydedilen görüntüsüyle karşılaştırıyor ve eşleştiği anda telefonu açıyor.

Face ID kullanılırken güneş gözlüğü, eşarp ve şapka gibi eşyalar kullanılabiliyor ayrıca sakal ve saç traşı gibi değişiklikleri algılayabiliyor. Bu bağlamda Apple, Face ID'nin aldatılma olasılığı 1 milyonda 1 olduğunu iddia ediyor. Öte yandan olur da Face ID kullanıcıyı tanımazsa diye düşünen Apple, bir güvenlik katmanı daha oluşturdu; Güç düğmesine 5 kez basmak Face ID'yi devre dışı bırakıyor. Ne düşünüyorsunuz sizce Face ID en iyi güvenlik özelliği mi?