iPhone X ile Galaxy Note 8'in Test Sonuçları Karşılaştırıldı

AppleInsider, 'Hangisi daha iyi?' tartışmalarına bir cevap verebilmek için iPhone X ile Galaxy Note 8'in sentetik test sonuçlarını karşılaştırdı.

Apple ile Samsung arasındaki kim daha iyi tartışmaları iki şirket de var olduğu sürecek. Tartışmak güzeldir; hele de konu bilim ya da teknoloji ise. Fakat bir süre tartışmalara ara vererek iki teknoloji devinin son amiral gemileri iPhone X ve Galaxy Note 8’in AppleInsider tarafından gerçekleştirilen sentetik test sonuçlarına bakarak bir karşılaştırma gerçekleştirebiliriz.

Sentetik testler günlük kullanımda alacağınız performans ve yaşayacağınız farkları birebir olarak göstermez. Bu nedenle herhangi bir testte beğendiğiniz cihazın diğerinden daha az puan alması cihazın kötü olduğu anlamına gelmez. Zira hem iPhone X hem de Galaxy Note 8, günlük kullanımda ihtiyacınız olanın çok üzerinde güçlere sahipler.

AppleInsider, iki telefonu öncelikle Antutu’da karşılaştırdı. Sonuçlar iPhone X’un %31 daha hızlı olduğunu gösteriyordu. Ayrıca Basemark OS 2 testlerine göre de iPhone X %17 daha iyi performans gösteriyor. 3DMark’ın Sling Shot Extreme testinde puanlar birbirine yakın olsa da Galaxy Note 8’in bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz.

Her iki cihazın da tarayıcı performansına baktığımızda Antutu HTML5 testinde iPhone X’un rakibinden %62 gibi iddialı bir fark ile önde olduğunu görüyoruz. Jetstream 1.1 JavaScript testinde de iPhone X, Galaxy Note 8’i adeta silip süpürüyor. Tabii buradaki oluşan büyük farkların Chrome’un optimizasyon sorunlarından kaynaklanıyor olabileceğini unutmamak lazım.

En popüler sentetik testlerden biri olan Geekbench 4 sonuçlarına baktığımızda ise iPhone X’un rakibini ezdiğini görüyoruz. Apple’ın yeni amiral gemisi, tek çekirdek performansında aldığı puan ile Galaxy Note 8’i ikiye katlıyor. Ayrıca çoklu çekirdek performansında da Note 8’in 8 çekirdeği iPhone X’un 6 çekirdeğine karşı galip gelmeyi başaramıyor.

Tüm testlerin sonuçlarına baktığımızda iPhone X’un net bir şekilde rakibini geçtiğiniz görüyoruz. Bununla birlikte sentetik testlerin günlük kullanımda yaşayacağınız performans farklarını birebir yansıtmadığını tekrar hatırlatmakta fayda var. AppleInsider’ın iPhone X ve Galaxy Note 8 karşılaştırmasını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.