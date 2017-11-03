İçi Açılan iPhone X, Diğer Tüm İphone'lardan Farklı

iPhone X'un çıkışının ardından her yerden incelemeler gelmeye başladı. Bu incelemelerden birisinde telefonun içi açıldı.

Apple, iPhone 6’dan beri değiştirmediği tasarımını iPhone X’la birlikte yeniden tasarladı. Son derece radikal bir karar alarak ön panelin tamamını ekrana ekleyen Apple, yeniliğin tamamını gözüken kısımda yapmamış. Telefonun asıl değiştiği kısım telefonun içi açılınca ortaya çıkıyor.

Evet, büyük haberi veriyorum, hazır mısınız? Gerçi zaten yukarıdaki görselde fark etmişsinizdir, ancak yine de söylüyorum. iPhone X’da iki tane batarya var. Alandan tasarruf edebilmek için iki ayrı yere yerleştirilen küçük bataryalardan güç alacak iPhone X, bu tasarımıyla dış görünüşü olduğu kadar içerde de ne kadar farklı olduğunu gösterdi.

iPhone 8 Plus’tan çok daha küçük bir cihaz olsa da, ekran kısmında daha yüksek bir boyut sunan iPhone X, pil dışında anakartında da farklılıklar yaratmış. Cihaz, yerden olabildiğinde fazla tasarruf edebilmek için anakartını ikiye katlamış. Bu katlama olayı, ilk iPhone’dan beri ilk defa bir iPhone cihazında kullanılıyor.

Telefonun içine yerleştirilen donanımlar çok düzenli gözüküyor, ancak bunun haricinde daha önemli bir şey var. Eğer telefonu açmayı başarırsanız, telefonun içerisindeki bileşenleri kolaylıkla söküp takabilirsiniz. Burada bana kalırsa yine bir telefon ustasının elinin değmesi gerekiyor, ancak iPhone X’da masaüstü bilgisayar toplar gibi donanım parçalarını kolaylıkla ayırabiliyoruz.

5.8 inçlik ekranı ile binlerce kişiyi kuyruklara sokan iPhone X’un iç tasarımı bu şekilde. Peki, siz iPhone X’un iç tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefon dış tasarımda ki düzeni içeriye aktarabilmiş mi?