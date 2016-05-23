iPhone X'un İlk Kutu Açılış Videoları Düştü!

Geçtiğimiz günlerde ön siparişlerin alındığı iPhone X'un müşterilere teslimatı sürüyor. Ayrıca ilk kutu açılış videoları da yavaş yavaş düşmeye başladı.

Son haftaların en çok konuşulan telefonu diye sıkça bahsettiğimiz iPhone X'a nihayet daha yakından bakmaya başladık. Teslimatların da başlamasıyla birlikte iPhone X'la ilgili birçok video fotoğraf sosyal ağlarlarda paylaşılmaya başlandı. Twitter'da Benjamin Geskin tarafından paylaşılan video ve fotoğraflar ile Instagram'da Abraham Rodriguez adlı bir kişi tarafından paylaşılan video iPhone X ambalajını daha detaylı gösteriyor.

Hem Benjamin Geskin hem de Abraham Rodriguez tarafından paylaşılan videolar, çok ince bir detayı da ortaya çıkardı. Videodaki iPhone X kutularının üzerindeki telefon görselinin renkleriyle Apple tarafından paylaşılan kutu görselleri uyuşmuyor.

Kutu açılışlarının ve bolca fotoğrafların paylaşıldığı hesaplar yakın zamanda daha da artacak gibi duruyor. Birçok hesap, şahsi ve kurumsal olarak paylaşımlarını sürdürüyor. Bu hafta ilerledikçe Dünyadaki diğer müşterilere de teslimatlar iletilecek ve biz de iPhone X'la ilgili daha çok şey öğreneceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz ilk deneyimler hakkında lütfen yorumlarınızı yollayın.