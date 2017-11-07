iPhone X'un DxOMark Test Sonuçları Açıklandı

iPhone X'un DxOMark sonuçları geldi. Telefon özellikle fotoğraf performansında unutulmaz bir puan aldı.

Telefonların fotoğraf çekim kalitesini öğrenmek için baktığımız DxOMark, şimdi de iPhone X’un fotoğraf çekim kalitesini açıkladı. Apple’ın yeni akıllı telefonu, DxOMark testlerinde toplamda 97 puan almayı başardı.

Bu puanla birlikte dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu olamayan iPhone X, yine de liderliği bir hayli zorladı. DxOMark testlerinde şu ana kadar en yüksek puanı almayı başaran telefon 98 puanla Google Pixel 2’ydi.

Fotoğraf ve video kategorisinde ayrı ayrı değerlendirilen telefon, fotoğraf çekimlerinde dünyanın en iyi telefonu oldu. Hatta 101 puan alarak, fotoğrafta ne kadar kaliteli çekimler yapabildiğini gösterdi. Burada portre modunun çok büyük önemi olduğu düşünülüyor.

iPhone X’un arka kamerasının haricinde ön tarafında da portre modu ve bokeh etkisini mümkün kılan kızılötesi TrueDepth bir kamera sistemi var. Bu kamera sayesinde doğru derinlik algılama özelliği mümkün oluyor.

DxOMark, telefon için yaptığı açıklamada, “Gündüz gökyüzü testlerimizde çoğunlukla etkileyiciydi; gün batımında iyi renk ve vurgu detayı, gerçekten patlamış çarpıcı bulut görüntüleri oluşturuyordu.

Beyaz dengesi genellikle iyi ve doğru. Doygun ve keyif verici tonlar sağlayan açık havada çok işe yarıyor.

Doku mükemmel, karmaşık alanlardaki ince detaylar bile görülebilir.

Parazit genellikle iyi bertaraf edilmiş olmasına rağmen, düz renkte düşük frekanslı bir chroma parazit fark edilebilir” dedi.

iPhone X, kendisiyle beraber çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı da geçmeyi başardı. iPhone 8 bu testlerde 94 puan elde ederken, iPhone 8 Plus 92 puanda kalmıştı.

Peki, siz iPhone X’un bu başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? DxOMark’ın testlerine güveniniz var mı? Yorumlarınızı bekliyorum.