iPhone X'un Kara Borsa Fiyatları Akıl Almaz Boyutlara Ulaştı!

iPhone X stokları, bu sabah ön siparişe sunulur sunulmaz tükendi. Telefonu bu kısa sürede satın almayı başaran insanlar da eBay'den telefonları normal ücretinin çok üzerinde satmaya başladılar.

iPhone X’un çok yüksek fiyatlara satıldığını biliyoruz. 64 GB’lık sürümünü 999 dolardan satmaya başlayan Apple, telefonun çıkış tarihini 3 Kasım’a atmış olmasına rağmen bu süre yeterli olmamış gibi duruyor. Pek çok Apple hayranının iPhone X satın almak istediği bilinen bir gerçek. Durum böyle olunca Apple, milyonlarca insana telefon yetiştirmekte güçlük çekiyor.

iPhone X, bu sabah ön siparişleri kısa süreliğine açtı ve birkaç dakika içerisinde tüm telefonlar satıldı. Telefonlar satıldıktan sonra ise telefonu ilk gün satın almayı başaran pek çok kişi, eBay’de astronomik rakamlara iPhone X satışı başlattı. Elbette telefonu satın alan herkes bunu planlamıyor, ancak çok büyük bir kesimi, bu tarz etkinlikleri kaçıran zengin insanlara bu telefonları en az iki katı yüksek paraya satarak paralarını katlamak istiyorlar.

eBay’de listelenen bazı ön siparişler o kadar çılgın ki, 12.000 dolara satılan iPhone X’lar türedi. Talebin aşırı olmasından dolayı yurtdışında Apple çevrimiçi mağazasından bir iPhone X sipariş verme durumunuzda, telefonun elinize geçmesi 5-6 haftayı buluyor. Bu beklemeyi yapmak istemeyen insanlar da karaborsa olarak adlandırabileceğimiz eBay satışlarına yöneliyor.

Telefonu 3 Kasım’da satın almanın bir başka yolu daha var. Bu da 3 Kasım’da Apple Store mağazalarına gitmek, ancak belirtmek gerekirse 3 Kasım’da açılacak kapıları 2-3 gün önceden bekleyen insanların olması bekleniyor. 2.000 dolardan başlayarak 12.000 dolar gibi ücretlere alıcı arayan şanslı iPhone X sahipleri, bu sıkışıklığı bir fırsata çevirmeye çalışıyorlar.

Belki 2000 dolar verilebilir, ancak 3000-12.000 dolar arası bir ücrete kaç kişi telefon alır bilemiyorum. Elbette bu durumun sorumlusu Apple’dan başkası değil. Üretim hızı konusunda sınıfta kalan şirket, 5-6 hafta sonra bile yeterli sayıda kullanıcıya iPhone X ulaştıramayabilir.

Peki, sizce ilk günden iPhone X’a ulaşmak için 12.000 dolar verecek birisi çıkar mı? Yorumlarınızı bekliyorum.