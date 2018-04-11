iPhone X'un Kırmızı Modeli Olsa Nasıl Görünürdü?

iPhone her ne kadar son dönemlerde kullanıcıların gözündeki prestiji yitirse de, her farklı modeliyle ilgi çekmeyi başarıyor. Karşınızda iPhone X'un kırmızı modeli.

Bu haftanın başında Apple, kırmızı bir iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'u piyasaya sundu ve dün akşam cihazı ilk kez Apple'ın tanıtımıyla gördük. Şimdi ise yeni bir konsept video, kırmızı bir iPhone X ve iPhone X Plus'ın nasıl görünebileceğini hayal etmemizi sağlıyor.

Buradaki konsept, Product Red'in tıpatıp aynısı ve kırmızı bir camın yanı sıra kırmızı paslanmaz çelik kenarları olan bir iPhone X'i bize hayal ettiriyor. Beklediğimiz gibi, cihazın ön tarafı siyah ve kırmızıyla hoş bir kombinasyon oluşturuyo

Apple, bu videoda göründüğü gibi iPhone X'inin daha büyük bir versiyonunu planladığı açıkladı. Ayrıca şirket ekran boyutunu 6,5 inç kadar büyüteceğini söylüyor. Bununla birlikte, iPhone X'te kırmızı bir tema bulunup bulunmayacağı, henüz yalnızca bir tahmin.

Sizce Apple kırmızı bir iPhone X çıkaracak mı? Gözünüze renkli bir iPhone nasıl görünüyor? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın.