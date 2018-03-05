Yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanan Vivo, orta seviye bir cihaz olması beklenen Vivo V9'un tanıtım posterlerini paylaşmaya başladı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun yeni akıllı telefonu Vivo V9’un tanıtım posterleri ortaya çıktı. Poster, Vivo V9’un teknik özellikleri hakkında neredeyse hiçbir bilgi vermese de tasarımı ve kamerası hakkında önemli bilgiler taşıyor.

Apple’ın iPhone X’u piyasaya sürmesinden sonra Oppo, Huawei, Asus gibi pek çok Android akıllı telefon üreticisi, çentikli akıllı telefon tasarımlarını bir bir piyasaya sürdüler. Postere göre Vivo da çektikli akıllı telefon trendine ayak uyduran markalardan biri olacak.

Bilmeyenler için; Vivo’nun V serisi giriş seviye donanımlara sahip mütevazı fiyat etiketleri ile satışa sunulan modellerdir. Bununla birlikte poster Vivo V9’un çift kamera ile geleceğini, daha da önemlisi 24MP’lik bir selfie kamerasına sahip olacağını söylüyor.

Söylentilere göre Vivo V9, Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alacak ve serisinin önceki modellerine göre daha güçlü bir cihaz olacak. Ayrıca posterde de görüldüğü gibi Vivo V9, X20’de olduğu gibi ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip olmayacak.