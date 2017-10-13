iPhone X'un Yeni Görüntüsü Sizi Telefondan Soğutacak

iPhone X'un bir çalışanın elinde gözüken bir görüntüsü, telefondaki çok ciddi bir soruna işaret ediyor.

2014 yılından beri duyurulan ilk farklı iPhone modeli olan iPhone X’un beklentileri bir hayli yüksek. Fiyatının astronomik rakamlara ulaşmasına rağmen herkes tarafından merakla beklenen telefon, milyonlarca Apple fanının iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’u geçersiz saymasını sağladı.

Yalnızca 3 hafta sonra raflardaki yerini alması beklenen iPhone X, 27 Ekim’de ön siparişe sunulacak, sonrasında 3 Kasım’da mağazalardaki yerini alacak. Telefon tanıtıldığı günden beri ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bir ilgi ile karşılaştı. Daha önce hiç görmediğimiz bir teknolojiymiş gibi lanse edilen ürün başarılı reklam politikası ile herkesin “en çok istediği” ürünlerin başında yer aldı.

Bugün yayınlayacağımız fotoğrafı gördüğünüzde bu heyecanınız biraz sönebilir, zira telefonun neredeyse çerçevesiz olarak tanıttığı ekranı istenildiği gibi çalışmıyor olabilir.

Telefonun 5.8 inçlik en-boy ekranı var. Bu oran son derece yeterli gözükmesine rağmen yayınlanan yeni bir görsel, bu ekranı tam olarak kullanamayacağımız ihtimalini gösterdi.

Yukarıdaki görseldeki detayı fark ettiniz mi? Kamera ve sensörlerin yer aldığı çentikten bahsetmiyorum. Hemen onun altında yer alan siyah bir şeritten bahsediyorum. Apple’ın yeni iPhone X’unun diğer iPhone dizilimine göre daha dar bir en-boy oranı olduğu için, geliştiriciler özel bir güncelleme yayınlamadıkça alt ve üstte siyah şeritlerle ekran ufaltılacak gibi gözüküyor.

Böyle bir sorunun olabileceği düşünülüyordu, ancak Apple gibi bir firmanın buna bir çözüm bulduğu varsayılıyordu. Anlaşılan bu konuda hiçbir çözüm bulunamamış. Zamanla bu sorunun büyük bölümü çözülecektir, ancak ilk birkaç ay bu ekranı sık sık görebiliriz.

Peki, sizce iPhone X’un böyle bir soruna çözüm bulması gerekir mi? O kadar para verdikten sonra o siyah ekranı gördükten sonra iPhone X kullanmanın ne anlamı var? Yorumlarınızı bekliyorum.

Bonus

Ayrıca hemen aşağıda iPhone 8 Plus ile Note 8'i karşılaştırdığımız videomuzu izleyebilirsiniz.