iPhone X'un Kutu Tasarımı Yanlışlıkla Sızdırıldı!

iPhone X'a ait kutu tasarımı Apple'ın sitesi üzerinden yanlışlıkla gün yüzüne çıkartıldı.

iPhone X hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bugün gelen detaylar ile birlikte Apple'ın kendi sitesinde, iPhone X'a ait perakende kutusu gün yüzüne çıkartıldı.

Bildiğiniz üzere iPhone'un onuncu yılına özel olarak sunulacak olan, iPhone X, 3 Kasım tarihinde kullanıcıların huzuruna sunulacak. Bu yıl bambaşka bir tasarım anlayışıyla karşımıza çıkacak olan iPhone X'e kutu resimleri Apple'ın kendi sitesi üzerinden yanlışlıkla paylaşıldı.

iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelinin yer aldığı cihazların tasarımsal farkları gözler önüne seriliyor. Tasarımsal anlamda iPhone 7'ye kıyaslan sadece cam arka gövdesiyle dikkatleri üzerine toplayan iPhone 8 modellerinin, önceki modellere benzerliğiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Fakat iPhone X'da gözümüzün alıştığı home buttonu kaldırılarak, yerini Face ID sistemine bıraktı. Daha sonrasındaysa dikey şekilde konumlandırılmış çift arka kamera ve full arkanıyla tüm dikkatleri üzerine çektğini söylebiliriz. Bu yılın en çok beklenen telefonlarından biri olan iPhone X bildiğiniz üzere 27 Ekim'de ön siparişe açılacağını da belirtelim. Aşağıdan iPhone X için hazırlamış olduğumuz özel içeriği izleyebilirsiniz.