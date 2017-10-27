iPhone X'un Piyasaya Çıkışı En Az 5-6 Hafta Gecikecek!

iPhone X, Apple hayranlarını fazlası ile heyecanlandırmayı başaran bir cihaz. Fakat üretim konusundaki sorunlar, cihazın tedarik sürecinin daha ön siparişteyken 5-6 hafta gecikmesine neden oldu.

Apple’ın yeni sanat eseri iPhone X, ön siparişe açılır açılmaz neredeyse tükendi. Görünüşe göre Apple, bu talebi karşılamakta zorlanacak ve arz, resmi satış tarihi olan 3 Kasım’ın ötesine sarkacak. Şu anda Apple’ın anavatanı olan Birleşik Devletler’de dahi tüm perakendeciler, iPhone X’un tesliminin ancak 5-6 hafta içinde gerçekleşebileceğini söylüyorlar.

Şu ana kadar iPhone X hakkında çıkan söylentiler, TrueDepth kameranın üretim sürecini zorlaştırdığını bu nedenle parça tedariğinde gecikmeler yaşandığını bildiriyordu. Bu nedenle ön sipariş veremeyen Apple hayranları, yeni iPhone X’a ulaşmak için birkaç ay beklemek zorunda kalabilirler. Zira KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo da Apple’ın iPhone X için arz/talep dengesini yeni yıla kadar oluşturamayacağını söylemişti.

Apple, Pasifik Saati ile 00: 01’de iPhone X’u ön siparişe açtı ve yalnızca birkaç dakika sonra siparişlerin teslimatının 5-6 hafta içinde ancak gerçekleşebileceği belirtildi. Uzmanlar, teslimat sürelerinin daha da uzayabileceği söylüyorlar.

Eğer iPhone X’a 3 Kasım’da ulaşmak istiyorsanız, bir Apple Store önünde şimdiden kamp kurabilirsiniz. Fakat Apple Store’da bir iPhone X bulunacak mı, henüz belli değil. Ancak dilerseniz eBay’de iPhone X’u satışa çıkar çıkmaz satın alabilirsiniz, sadece 3 bin dolara.