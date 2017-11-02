iPhone X'un Samsung Marka Ekranı Note 8'inkinden Daha İyi!

Apple'ın iPhone X'da kullandığı Samsung marka OLED ekranın, Note 8 ekranından daha iyi olduğu öne sürüldü.

iPhone X modeliyle nihayet OLED teknolojisine terfi eden Apple, bu işten de oldukça başarılı çıkmış görünüyor. iPhone X'un piyasaya çıkmasıyla birlikte yapılan çeşitli incelemelerden biri de rakiplerle yapılan ekran performansı incelemesi oldu. Tom's Guide adlı bir internet sitesi tarafından iPhone X, Samsung Note 8 ve Google Pixel 2 XL arasında yapılan testlerde, iPhone X rakiplerine göre daha başarılı oldu.

İlk yapılan test parlaklık testiydi. Oldukça hafif sensörlü bir sayaçla ölçülen parlaklık değerlerine göre Pixel 2 XL'de 438 nit değeri ölçülürken, Note 8 408, X ise 574 nit değerine ulaştı . Ancak, Apple iPhone X'un maksimum parlaklık seviyesinin 625 nit olduğunu açıklamıştı. (Parlaklığın OLED ekranlar için arka ışık olmadığından dolayı çok önemli olduğu biliniyor.)

Yapılan testlerden bir diğeri ise doygunluk ve renk oldu. Wonder Woman filminden bir kare üzerine yapılan testlerde Pixel 2 XL çok sönük kalırken Note 8 gerçek olmayacak derecede yoğunlukluydu. iPhone X'da istenilen seviyede değildi ancak yine de rakiplerine göre daha iyi duruyordu.

Testlerin geneline bakıldığında beyaz dengesi ve görüntüleme açıları gibi birçok alanda iPhone X rakiplerinden daha iyi gözüküyor. Elbette bu kadar iyi olmasına rağmen belirli bir açıdan bakıldığında tüm OLED ekranlarda bulunan mavi ışık farkediliyor. Diğer yandan, "hiç mi iPhone X'un eksik kaldığı nokta yok" derseniz, elbette var. Yapılan pixel yoğunluğu testi iPhone X'un geride kaldığı testlerden birisi. Test sonuçları şöyle: iPhone X 438 piksel (ppi), Not 8 (521 ppi) ve Pixel 2 XL (538 ppi). Bu rakamların söylemek istediği şey ise keskin hatlarda iPhone X'un rakiplerine karşı geride kaldığı. Ne düşünüyorsunuz Samsung ekran kullanarak Samsung'dan daha iyi bir ekran deneyimi nasıl sunulmuş olabilir?