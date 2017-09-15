iPhone X'un Çentiği Geliştiricilerin Başına Bela Oldu!

iPhone X'un tasarımını çoğu Apple fanatiği 'mükemmel' bulsa da geliştiriciler için aynı şeyi söylemek pek kolay değil. Ekranın üzerinde bulunan çentik, uygulamaların yeniden tasarlanmasını gerektiriyor.

Apple’ın yeni tasarım harikası iPhone X’da ekranın üst kısmında bulunan ‘çentik’, kullanıcılar ve uygulama geliştiriciler için şimdiden sorun oluşturmaya başlamış gibi duruyor. Cihazı tanıtım standında inceleyen kişiler, çentiğin resim ve video izlerken görüntüyü bozduğunu belirttiler.

Geliştiriciler için ise durum daha da vahim; ekranı dik olarak kullanan standart bir uygulamada çok fazla sorun yaşanmıyor. Fakat cihazı yan çevirdiğinizde, ekranın tamamı algılandığı için çevirme yönünüze göre ekranın sağ ya da sol yanında büyük bir girinti bulunuyor ve uygulama buna göre kendine yeniden şekil veriyor.

Apple, geliştiricilere iPhone X için uygulamalarını tasarlarken yardımcı olması için bir Kullanıcı Arayüz Kılavuzu paylaştı. Apple’ın paylaştığı kılavuza göre pek çok geliştirici, tam ekran uygulamalarını yeniden elden geçirmek zorunda kalabilir. Apple, Kullanıcı Arayüz Kılavuzu’nda geliştiricileri şu şekilde uyardı:

‘Ana ekran özelliklerini maskelememeye dikkat edin. Ekranın alt ya da üst kısmına siyah şeritler çekerek giriş ekranına dönüş simgesini, üst kısımda bulunan ‘sensör koruma alanını’(çentik) ya da ekranın yuvarlak köşelerini kapatmaya çalışmayın. Ayrıca bu alanlara dikkat çekmek için çerçeve, talimat ya da bir şekil eklemeyin.’

Bir başka deyişle Apple, geliştiricilerin uygulamalarını iPhone X’e tamamen uyumlu olacak şekilde yeniden elden elden geçirmesini istiyor. Çentik kısmına ve alt kısma bir şerit koyup uygulamayı daraltarak işin içinden çıkmalarını istemiyor.

Fakat App Store’da milyonlarca uygulama var. Üstelik onlarca akıllı telefon modelinin her biri için geliştiriciler ayrı ayrı tasarım mı geliştirecekler? Elbette geliştirmeyecekler. Bu nedenle bazı geliştiriciler Twitter üzerinden yaşadıkları sorunları paylaşıp, çözümlerini diğer geliştiricilerle paylaşmaya başladılar bile.

Vogta Stavik, çentiğin uygulamaları ne kadar kötü etkilediğini çok net bir şekilde gösteren kısa bir video paylaştı.

Zev Eisenberg de, uzun sayfalarda hayat kurtaran kaydırma çubuğunun iPhone X ekranındaki kıvrak hareketlerini takipçileriyle paylaştı.

Alex Devarty’nin bu konuda iki çözümü var. Birincisi ekran öğelerini çentiğe takılmayacak şekilde kenarlardan uzaklaştırmak. İkinci çözümü ise uygulamanın çentik yokmuş gibi çalışmasını sağlamak için çentiğin bulunduğu kısıma dolgu eklemek. İkincisi tam da Apple’ın olmasından korktuğu şey, fakat geliştiriciler de pratik çözümler bulmak zorundalar.

Nico, Apple’ın iPhone X sunumundan bir görsel paylaştı ve Apple Müzik’in çentiği yok sayacak şekilde tasarlandığını söyledi. Fakat arayüz renklerinden dolayı da böyle görünmüş olabilir.

Stephen Radford, web sitelerinin yeniden bir tasarım oluşturmadan, sadece basit bir kod girerek sayfayı daraltabileceğini, böylece çentikten kurtulabileceğini söyledi. Kullanışlı bir yöntem fakat bu kadar çok kenarlardan kırpınca ‘sıfır çerçeve’nin ne anlamı kalıyor ki?

Apple açık bir şekilde geliştiricilere 'ya çentiğe uyumlu bir tasarım yapın ya da çentik yokmuş gibi uygulamanızı geliştirin' diyor. Geliştiriciler ise küçük makyajlar ve kırpmalarla bu ‘angarya’dan kurtulmak istiyor. Görünüşe göre iPhone X’a karşı yapılacak eleştirilerin merkezini ‘sensör koruma alanı’ oluşturacak. Çentiğin estetiği bozacağını biliyorduk, fakat Apple’ın uygulamalar konusunda bu kadar duyarsız davranması gerçekten şaşırttı.