iPhone X ile Yüzünüze En Uygun Gözlüğü Bulabilirsiniz!

Bir gözlük markası, mobil uygulamasına getirdiği yeni bir özellik ile iPhone X'un TureDepth kamerasından gelen verileri inceleyerek size, yüzünüze en uygun gözlük modellerini öneriyor.

iPhone X, TrueDepth kamerası sayesinde yüzümüzü üç boyutlu olarak algılayabiliyor. Böylece Face ID gibi üst düzey güvenlik içeren bir biyometrik güvenlik kilidi kullanabiliyoruz. Ayrıca TrueDepth kamera ile animoji gibi bazı eğlenceli özelliklere erişirken, Snapchat ve Instagram Hikayeler'deki efektler de yüzümüze tam oturuyor.

Fakat bir gözlük markası olan Warby Parker, TrueDepth kameranın çok daha faydalı kullanımı olabileceğini düşündü. Mobil uygulamasını güncelleyen şirket, TrueDepth kamerayı kullanarak yüzünüzü tanımlıyor ve size en uygun gözlük modellerini öneriyor. Dürüst olmak gerekirse Warby Parker, TrueDepth kamerayı bir eğlence aracından fazlası olarak görerek mantıklı bir iş yapıyor. Fakat mobil uygulamasının ne kadar kararlı çalışacağı çok önemli bir konu.

Snapchat ya da Instagram Hikayeler’in efektlerini kullanarak da yüzümüze sanal bir gözlük takabiliyoruz. Eğer Warby Parker da benzer bir efekt kullanacaksa çok da başarılı olacağını söyleyemeyiz. Fakat gelişmiş bir yazılım ile gözlüğü yüzümüze tam olarak oturtmayı başarabilirse oldukça faydalı bir özellik kullanıma sunmuş olur.