Apple’ın son harifkası iPhone X, 3 Kasım’da dünyanın birkaç ülkede satışa sunulmuştu. Dün gece saat 00:00 itibariyle Türkiye’de de satışa sunulan ve fiyatıyla dudakları uçuklatan cihaz, İstanbul’daki Zorlu Center’da bulunan Apple Store’da sessizlik yarattı.

Apple, iPhone serisinin 10. yılına özel olarak dizayn ettiği amiral gemisi iPhone X’u yavaş yavaş dünyanın farklı bölgelerinde satışa sunuyor. Raf sırası nihayet dün gece itibariyle ülkemize geldi ve bugün gözler Zorlu Center’da bulunan Apple Store’daydı.

ABD’deki fiyatı 999 dolardan başlayan iPhone X, 64 GB’lık modeli için Türkiye’de 6.099 TL olarak etiketlendirildi. Diğer yandan 256 GB’lık modelin fiyatı ise 6.899 TL olarak açıklanmıştı. Fiyatı dudak uçuklatınca, Apple Store’da diğer ülkelerde olduğu gibi izdiham yaşanmadı.

Normalde insanların günler öncesinden kuyruğa girip satın aldıkları iPhone X, Türkiye raflarında beklenilen satış başarısını elde edemeyecek gibi görünüyor. Satışın ilk gününde sadece 400 kişinin önceden randevu yaptırdığı Apple Store’a randevusuz gidenler iPhone X alamayacaklar. Bu akşam saatlerinde mesai bitiminin ardınan insanların Zorlu Center’a akın etmesi bekleniyor fakat muhtemelen bu kişiler arasından cihazı satın alacak insanların sayısı az olacak.

2014 yılının Nisan ayında iPhone 6 piyasaya çıktığında Zorlu Center izdihama uğramış, uzun süre kuyruklar gözlemlenmişti. Çünkü iPhone 6 ülkemizde 2.149 TL’lik fiyata sahipti.

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