iPhone X Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

Apple'ın 10. yılı için, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri ile birlikte duyurduğu, iPhone X'in Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Apple'ın 10. yılını kutladığı, Keynote etkinliğinde duyurduğu, merakla beklenen iPhone X'un Türkiye fiyatı belli oldu. Apple'ın resmi sayfasından açıklanan fiyatlara rağmen hala ön satış ve resmi satışa çıkma tarihi açıklanmadı. 64 gb ve 256 gb'lık modelleri bulunacak olan cihaz ise bunu destekler nitelikte iki ayrı fiyattan piyasaya girdi.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın da açıklanan Türkiye satış fiyatlarının bir derece üstünde olduğunu kabul etmemiz gereken iPhone X'un fiyatlarının, şu an için ülkemizdeki akıllı telefon piyasası içerisinde de oldukça pahalı bir fiyata sahip olduğunu belirtelim. iPhone X'un Türkiye için resmi fiyatlandırması ise, iki model için de şöyle:

iPhone X 64 GB - 6.099 TL

iPhone X 256 GB - 6.899 TL

Neredeyse 7 bin lira gibi akıl almayacak bir sınıra ulaşan akıllı telefonun 256 Gb'lık versiyonu ne kadar tutacak bilinmez. Ancak telefonun giriş seviyesi modelinin bile oldukça pahalı olduğunu söyleyelim. Ayrıca iPhone X'un ekranıyla ilgili çıkan haberler, bu paranın bu telefona verilmesiyle ilgili de insanda ciddi bir şüphe oluşturuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? iPhone X hakettiği fiyatı bulmuş mu, yoksa bu fiyat iPhone X gibi özel bir model için bile çok mu pahalı?