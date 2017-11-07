iPhone X'un Türkiye satış tarihi belli oldu. Telefon, Kasım'ın son haftasından itibaren tüketicilerle buluşacak.

6 bin 100 TL'lik fiyatıyla kimilerine göre gereksiz pahalı olan kimilerine göre ise çılgınlar gibi dans edilecek seviyede 'muhteşem' bir telefon olan iPhone X'un Türkiye satış tarihi açıklandı. Üst tarafındaki çentik haricinde ful ekrandan oluşan iPhone X, Face ID özelliğiyle kullanıcılarına yeni bir güvenlik deneyimi sunuyor. iPhone X'u diğer iPhone'lardan ayıran en önemli özellik ise klasikleşen 'home' tuşunun olmamasıydı.

Apple tarafından iPhone X'un tanıtımında bu konuyla ilgili olarak şöyle bir açıklama yapıldı, "Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefona imza atmak daha en başından beri vizyonumuz oldu." Ancak bu tuşun yokluğuna alışık olmayan kullanıcılar için sanal da olsa bu tuşun nasıl ekleneceğini geçtiğimiz günlerde anlatmıştık.

Öte yandan SquareTrade’in yaptığı iPhone X, düşme testinde cihazın 1.8 metreden tek bir dik düşüşte ekranının kullanılamaz hale gelerek son dönemlerin en dayanıksız iPhone'u olduğunu gösterdi. Ancak şirket hala telefonda kullanılan camın bir telefonda kullanılabilecek en dayanıklı cam olduğunu iddia ediyor.

Fiyat açısından tekrar bakacak olursak iPhone X'un fiyatı ABD'de 999 dolar etiketiyle satılıyor. Ancak ürünün maliyeti 357.50 olarak belirtildi. Bu da Apple'ın iPhone X başına %64’lük (641.5 dolar) bir kar sağlıyor. Yukarıdaki bilgileri gözönüne alarak eğer hala bir iPhone X almak istiyorsanız telefon 24 Kasım 2017'de satışa sunulacak.