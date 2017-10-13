iPhone X’un Tutarsız Arayüz Tasarımına Dair Kanıtlar!

iPhone X ekranındaki saat göstergesi ile operatör adı köşe kapmaca oynuyor. Resmi görseller ve lansman sırasında çıkan ilk görseller arasında tutarsızlıklar var. Doğruculuğu ve iş bitiriciliği ile bilinen Apple’a yakışmayacak hatalar söz konusu.

Apple, iOS’un her yeni sürümünü piyasaya sunduğunda kullanıcılarının daha verimli deneyimler yaşamaları için ufak değişiklikler yapar. Zamanla gelen güncellemeler bu değişiklikleri sabitler ve yeni iOS artık oturaklı bir işletim sistemi haline gelir. Buraya kadar her şey çok doğal. Bizi ve teknoloji dünyasının geri kalanını şaşırtan şey, iPhone X için özel tasarlanan iOS 11 arayüzünün tutarsızlıkları oldu.

iPhone X’in ortaya çıktığı günden beri yayınlanan görselleri, videoları ve diğer tanıtım içeriklerinde çok sayıda temel farklılıklar ve inanılmaz hatalar mevcut. Sanıyoruz ki Apple iPhone X’un ekran düzenine henüz karar veremedi ve ekran üzerindeki çentik firmayı da fazlasıyla zorluyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde bir şeyler fark ettiniz mi?

Bir daha bakın:

Kilit ekranında büyük bir saat olmasına rağmen köşede bir saat göstergesi daha bulunuyor. Gördüğünüz gibi ekranın sol üst köşesindeki saatle, ekran koruyucusundaki saat birbirini tutmuyor. Apple’ın bütün lansmanlarındaki ve tanıtım görsellerindeki saatlerin hepsi 9.41’i gösterilmiştir. Bu, şirketin gelenekselleştirdiği bir alışkanlıktır ve ilk iPhone’un sahneye çıktığı saati işaret eder. Ancak bu görselde 9.41 ibaresi sadece sol üstte yer alıyor. Ortada ise kocaman bir 1:34.

Yetmedi mi? Aşağıda göreceğiz ilk resim iPhone X’un görücüye çıktığı lansmandan. Saat sol üst köşede ve doğru, her şey güzel.

Kilit ekranında saatin olduğu köşe bu sefer boş:

Haliyle ekran kilitliyken sol üst köşede saat görünmeyeceğini anlıyoruz. Lansmana giden basın görevlileri sunumun ardından ellerine aldıkları iPhone X’un görüntülerini çekip yayınladılar. Kafalar ise bu aşamadan sonra karışmaya başladı.

Popüler teknoloji editörü Marques Brownlee'nin çektiği bir fotoğrafta, iPhone X'in sol üst köşesinde, cihaz kilit ekranındayken GSM operatörü Verizon’un adını açıkça görüyoruz:

İlk görselde kilit ekranındayken sol köşede saat vardı. Aslında lansman sırasında bu köşenin boş olduğunu görmüştük. Lansmanın hemen ardından ilk görsellerle eş zamanlı olarak internette yayınlanan basın görsellerinde ise operatör adını görüyoruz. Yani elimizde 3 farklı arayüz tasarımı var. Uzman tasarımcılara göre bu hataların, iPhone X’un çentiği konusunda Apple’ın kararsız kaldığını açıklıyor.

Apple iPhone X’u 2017 yılında büyük bir hızla tamamlamaya çalıştı. Muhtemelen cihaz piyasaya sürüldükten sonra kullanıcı sayısı arttıkça farklı hatalarla da karşılaşacağız. iOS 11’in çentikli ekrana sahip iPhone X için dizayn edilen versiyonunda işler iyi gözükmüyor.