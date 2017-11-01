iPhone X'un Yeni Şarj Teknolojilerini Nasıl Kullanabiliriz?

Apple, iPhone X ve yanında tanıttığı iPhone 8 ve 8 Plus ile birlikte yıllardır beklenen kablosuz ve hızlı şarj desteğini kullanıcılarına nihayet sundu. Fakat iki teknoloji için de kutudan bir aksesuar çıkmaması, Apple hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

iPhone X ile birlikte Apple, iPhone kullanıcılarının yıllardır süren ‘cebinde şarj aleti taşıma’ zorunluluğunu bitirmeyi vaat ediyordu. Zira iPhone X hızlı şarj desteği ile Apple’ın iddiasına göre yalnızca 30 dakikada ‘0’dan %50 şarja ulaşabiliyordu.

Cihazın ön siparişe açılması ile birlikte iPhone X’a ulaşma fırsatı yakalayan bazı teknoloji uzmanları, Apple’ın bu iddiasını test etti. Apple haklı; iPhone X, 30 dakikaya 0’dan %50’ye şarj olabiliyor. Fakat tek bir sorun var; iPhone X kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkmıyor!

Bu da şu anlama geliyor; eğer iPhone X’un hızlı şarj desteğinden faydalanmak istiyorsanız, 6099 liralık akıllı telefonunuza bir de ‘makul bir miktara’ hızlı şarj adaptörü alacaksınız.

iPhone X ile birlikte Apple, ilk kez bir akıllı telefonunda kablosuz şarj desteği de sunmaya başladı. Şu an için cihaz yalnızca 5 watt’lık kablosuz şarj pedlerini destekliyor olsa da gelecek yazılım güncellemesi ile 7.5 watt şarj pedlerini de destekleyeceği söyleniyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Apple, kablosuz şarj pedini de iPhone X’un kutusuna yerleştirmedi. Dolayısı ile ister kablolu ister kablosuz olsun iPhone X’un yeni şarj teknolojisini kullanmak istiyorsanız, ekstra ücretler ödeyerek aksesuarlar almak zorundasınız.

Yeni şarj teknolojisini kullanmak için ne kadar ücret ödemeliyiz?

Apple henüz AirPower üzerinde çalıştığı için şu anda yalnızca üçüncü parti kablosuz şarj pedlerini kullanabiliyorsunuz. Örneğin 59.99 dolara Belkin’in ya da mophie’nin ürettiği kablosuz şarj pedlerini alarak iPhone X’un kablosuz şarj desteğinden ‘ücretsiz’ faydalanabilirsiniz.

Eğer ‘kablosuz şarja gerek yok, hızlı şarj istiyorum’ diyorsanız da 239 TL’ye 29 WUSB‑C Güç Adaptörü’nü alarak lightning kablosunu bağlayıp iPhone X’unuzu hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.