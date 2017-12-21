Face ID, Türk Kardeşleri Ayırt Edemedi! (Video)

Apple’ın iPhone serisinin 10. yılına özel olarak ürettiği iPhone X, Türk kardeşler tarafından test edildi. Cihazın en önemli özelliği ve tek güvenlik önlemi olan Face ID, ikiz bile olamayan bu kardeşleri ayırt edemedi.

Akıllı telefon piyasasının her zaman en yüksek fiyatlı cihazlarını üreten Apple, aynı zamanda teknolojik açıdan sektörün ulaştığı son noktayı temsil eden teknik özellikler sunuyor.

iPhone X ile birlikle gelen ekran çentiği de bu üst düzey özelliklerden birisi. Zira TrueDepth adı verilen ve çeşitli sensörler içerin bu sistem, kullanıcının yüzünü en ince detayına kadar analiz etmek üzerine kuruldu. Ön kamera çevresinde bulunan kızıl ötesi algılayıcılar, kişinin yüzünü karanlıkta ya da çeşitli aksesuarlar eşliğinde bile yüksek doğrulukta analiz edebiliyor.

iPhone serisindeki parmak izi okuyucusu olan Touch ID sistemi, Face ID ile birlikte tarih oldu. Yani iPhone X üzerindeki tek güvenlik önlemi Face ID’den ibaret. Hal böyle olunca bütün teknoloji severler ve medya bu sistemin ne kadar işlevsel olduğunu merak ediyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından teste tabi tutulan Face ID’nin güvenliği hakkında hala şüpheler var.

Touch ID'ye göre iki kat daha güvenli olduğu söylenen Face ID için yanılma payı, Apple tarafından milyarda bir olarak açıklanmıştı. Ancak yapılan testler, bu rakamın hiç de dürüst olmadığını gösteriyor.

İbrahim ve Fatih Katmerci kardeşler, Apple’ın Face ID özelliğini teste tabi tuttular:

iOS 11.2.1 sürümüyle yapılan testte iPhone X’un asıl sahibi olan Fatih Katmerci’nin kilidi, kardeşi İbrahim tarafından açılabildi. Üstelik kardeşler ikiz değiller ve birbirlerine de o kadar benzemiyorlar.

Apple’ın yaptığı açıklamalar elbette cihazın ne kadar kaliteli bir güvenlik önlemi sunduğunu vurgulayacaktır. Ancak bu açıklamaların tüketicilere tam anlamıyla yansımaması ve doğrulanamaması şaşkınlık yaratıyor.

Ayrıca, iPhone X’u Webtekno usulünce sağlamlık testine tabi tuttuğumuz videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz: