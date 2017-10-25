iPhone X Üretimindeki Aksaklıkların Kaynağı Belli Oldu!

Aylardır teknoloji medyasında dönen söylentilerde Apple’ın iPhone X için tasarladığı biyometrik yüz tanıma özelliği Face ID’nin aksaklıklara neden olacağı belirtiliyordu. Yeni raporlar sayesinde analizler ve söylentiler, bir kez daha doğru çıktı.

Apple, dünyanın en değerli firması olabilir ancak bu liderliğini sürdürmek için verdiği savaş hiç de kolay değil. iPhone serisinin 10. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan iPhone X, firmanın birçok geleneksel teknolojisinden bir anda vazgeçmesine neden oldu. Tüketici talebine karşılık vermek amacıyla milyonlarca adet üretilen iPhone X için gerçek sıkıntı zaten tasarım değildi, tasarımı seri üretime uygun hale getirebilmekti.

iPhone 6’dan bu yana çıkan bütün cihazların önemli özelliklerinden olan parmak izi okuyucusu Touch ID, iPhone X ile beraber yerini Face ID’ye bıraktı. Bugüne kadar yapılmış en gelişmiş güvenlik önlemi olarak tanıtılan teknoloji, cihazın ekranı üzerinde bulunan çıkıntıdaki kızılötesi sensörleri ve algılayıcıları kullanıyor. Yani geniş anlamda bir donanım ve yazılım uyumunu gerektiriyor.

Sadece Apple için değil tüm ana akım üreticilerin en büyük sorunu iyi bir telefon tasarlamak değil, seri üretime uygun iyi bir telefon tasarlamaktır. Aksi takdirde tüketicilerin kullanamadıkları gelişmiş teknolojileri üretmenin bir manası yoktur.

Bloomberg haber ajansının raporuna göre iPhone X üretimindeki aksaklığın ve ertelemenin nedeni Face ID:

Raporlar, Apple'ın kendi tedarik zincirinin iPhone X'u daha hızlı üretilmesine olanak tanımak için Face ID bileşenlerini azalttığını bildiriyor. Bloomberg, Apple’ın sessizce “Üretim yapmayı kolaylaştırmak için yüz tanıma teknolojisinin doğruluğundan fedakarlık yapılabileceğini” söylediğini iddia ediyor.

Apple, Face ID'nin hassasiyetinin 1 milyonda 1’lik bir hata payına sahip olduğunu ve eski Touch ID teknolojisindeki hata payının ise 50 binde 1 olduğunu açıklamıştı. Bu muazzam uçurumun tüketiciye sunulması konusunda sorun yaşayan firma, anlaşılan o ki geri vites yaptı. Dolayısıyla tüketicilere milyonda bir hata payına sahip güvenlik önlemi sunulamayacak.

Face ID teknolojisi için kullanılan ve insan yüzüne yaklaşık 30.000 kızılötesi sinyal gönderen sensörler, seri üretimi aksatıyorlar. Dolayısı ile yapılacak olan fedakarlıkla söz konusu teknolojinin sadece %20’si kullanıcılara sunulabilecek.

Apple’ın bu kararı, cihazların raflara çıkmadan önceki test sürelerini kısaltıyor ve dolayısı ile kısa sürede daha fazla cihaz kullanıma uygun hale getiriliyor. Analistler, iPhone X’un ilk haftada yalnızca 2 ila 3 milyon adet satacağını tahmin ediyorlar. Bu rakam Apple’ın ve dişli rakibi Samsung’un tarihi başarılarından çok çok uzakta.