Parlayan Apple Logosu iPhone X ve iPhone 8’e Uyarlandı!

iPhone hayranlarının bir türlü karşılık bulamayan beklentilerinden birisi de parlayan ve ışıklı bir Apple logosuyla süslenmiş iPhone gövdesidir. Firmanın piyasaya sürdüğü son amiral gemileri iPhone 8 ve iPhone X üzerinde pek cafcaflı duran bu logo, bazı elektronik aşıklarını harekete geçirdi.

Eğer bir MacBook alırsanız, monitörün arkasında bulunan ve özel bir LED lambasıyla aydınlatılmış sade Apple logosunu orada burada gösterebilirsiniz. Ancak iPhone alırsanız, aynı şey mümkün olmaz.

Temel olarak zaten bir akıllı telefonun arkasında parlak bir logonun bulunması, onun için ayrı aydınlatma devrelerinin üretilmesi firmaların gözünden bakıldığında fuzulidir. Çünkü bu işlem hem üretim hattında aksamalara hem de tüketicinin bazı sorunlar yaşamasına neden olacaktır. Kimse bozulan bir LED için servise gönderdiği telefonunu günlerce beklemek istemez. Aynı zamanda firmalar da küresel servis ağını bir LED değiştirmek için meşgul etmezler. Bir lambayla pek çok şey değişiyor anlayacağınız.

Ancak elektronik olan her şeyi paramparça edip kendinize göre özelleştirebilirsiniz. İşte bu noktada su geçirmez olan cihazlarınızın bu özelliği kaybedeceğini ve garanti dışı kalacaklarını unutmayın. Kılıfların bir Apple logosu için boşluğa sahip olacak şekilde tasarlandığı bir dünyada yaşıyor, Apple sevdasının milyonların kalbinde yer ettiğini biliyoruz. Bu nedenle iPhone 8 ve iPhone X’u parçalara ayırıp içine basit bir LED takmak, oldukça masum görünüyor.

Aşağıda izleyeceğiniz videoda, uzun ve emek kokan bir sürecin ardından her iki cihazın arkasındaki logonun aydınlatıldığını görebiliyoruz:

Sonuçlar MacBook’lardaki gibi göz alıcı logolar vadetmeseler de başarılı görünüyorlar. Parlayan Apple logosunu telefon gövdelerine monte eden bu arkadaşımız, aynı zamanda farklı renk seçenekleri de sunmuş. Kırmızı, mavi ve yeşil LED’lerle süslenen logoların parlaklığı, ekran parlaklık ayarı ile değiştirilebiliyor.

iPhone X üzerinde beyaz bir LED kullanılamıyor. Çünkü OLED ekranla bir devrime ortak olan iPhone X’un ekranı, arkadan gelen ekstra ışık kaynağına oldukça duyarlı. Beyaz ışığın diğer bütün renklerdeki ışıkların birleşimi olduğunu düşünürsek, ekrandaki renkleri soğuracağını anlayabiliriz. Ancak iPhone 8 ve 8 Plus hala LCD ekran paneli ile geldiği için, beyaz ışık onlarda sorun yaratmıyor.

Elbette bunu gerçekleştirmek uzmanlık istiyor. Her iki cihazın da gövdesi camdan olduğundan ve içlerinde metal şaseler barındırdıklarından, cihazları açmak ve geri toparlayıp çalıştırmak oldukça güç. Ne yazık ki parlayan logolar, cihazınızı açtıktan sonra kapatılamıyorlar. Arıca ışıkların yansıması, kamera donanımına kadar ulaştığı için çekilen fotoğrafların kalitesinde ciddi bir düşü yaşanıyor.

Apple’ın parlayan logoya sahip iPhone modelleri üretmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer iki modelden birine sahipseniz, böyle heveslerin peşinde koşup cihazları çöp etmenizi tavsiye etmiyoruz. Bu arada iPhone X sağlamlık testi videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz dostlar, takipte kalın :)