iPhone X ve iPhone 8 ile İlgili Hala Cevaplanmamış 8 Soru!

Apple'ın üç yeni iPhone modelini tanıtmasına saatler kala cihazlar ile ilgili neredeyse her detayı öğrenmiş olmamıza rağmen bazı sorular hala yanıt bulmuş değil.

Apple’ın bu akşam düzenleyeceği etkinlikte nasıl bir iPhone X tanıtacağına dair neredeyse her şeyi öğrenmiş durumdayız. Fakat özellikle iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile ilgili henüz pek çok cevaplanmamış soru bulunuyor.

Bu yıl, yeni iPhone’lar ile ilgili geçtiğimiz yıllarda hiç olmadığı kadar fazla sızıntı gerçekleşti. Bu sızıntılar bize çerçevesiz ekran, Face ID, kablosuz şarj gibi önemli bilgiler vermiş olsa da bazı önemli soruların cevapları hala yok.

1- iPhone 8 ve 8 Plus nasıl olacak?

Bu yıl tüm dikkatler iPhone’ların 10. yıl telefonu iPhone X’e odaklandı fakat Apple, toplam 3 yeni model tanıtacak. iPhone 8 ve 8 Plus’ın neye benzeyeceği ve özelliklerinin ne olacağı hala tam olarak bilinmiyor.

Muhtemelen tasarımları iPhone 7’ye benzeyecek fakat kesin değil. Küçük model olan iPhone 8’de çift kamera olacak mı? Face ID ya da kablosuz şarj iPhone 8’lerde de bulunacak mı? Maalesef bunların 'kesin' yanıtlarını tanıtımdan önce öğrenme fırsatımız olmadı.

2- Hangi renkler olacak?

Geçtiğimiz yıl iPhone 7 beş farklı renk seçeneğine sahipti; jet black, siyah, altın, gümüş, rose gold. Apple’ın bu yıl bu renklerden herhangi birini çıkarıp çıkarmayacağı ya da yeni bir renk ekleyip eklemeyeceği henüz kesinleşmiş değil. Bu konuda en çok konuşulan dedikodu, Apple’ın ‘bakır altın’ adında yeni bir renk seçeneği sunacağı.

3- iPhone 8’lerde ‘Home’ Butonu Olacak mı?

Son günlerde Apple’ın iPhone X’de olduğu gibi iPhone 8 modellerinde de ‘home’ butonundan kurtulduğu söylentileri dolaşıyor. Apple, iPhone X’den sonra çıkaracağı yeni telefonlarda ön yüzeye fiziksel bir tuş koymayı düşünmüyor. Bu plana iPhone 8’ler dahil mi bunu bu akşam öğreneceğiz. Dürüst olmak gerekirse iPhone X gibi mükemmel bir ekran-kasa oranı varken kaç kişi ‘yeni model’ olduğu için %60 ekran-kasa oranı bulunan iPhone 8’i alır bilemiyoruz.

4- ‘Küçük’ iPhone’larda Çift Kamera Olacak mı?

Apple, iPhone 6’den bu yana ‘Plus’ modellerinin kameralarını ‘küçük’ modellerden daha iyi olacak şekilde piyasaya sürüyor. iPhone 6 ve 6S’in kamerasında ‘Plus’ modelinde bulunan optik imaj sabitleyici bulunmuyordu. iPhone 7 Plus ile çift kamera teknolojisini getiren Apple, ‘küçük’ model olan iPhone 7’yi tek kamerayla piyasaya sunmuştu. Bu yıl, iPhone 8 ve 8 Plus ile birlikte bu geleneğin son bulması umut ediliyor. Fakat şu ana kadar elimize bu konuyla ilgili bir bilgi geçmiş değil.

5- Depolama Alanı Ne Kadar Olacak?

Şu ana kadar edindiğimiz bilgiler Apple’ın iPhone 7’lerde olduğu gibi 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri sunacağını söylüyor. Fakat bazı sızıntılar, Apple’ın 512GB depolama alanını da seçenekler arasına ekleyebileceğini belirtti. Açıkçası sıradan bir kişinin akıllı telefona 512 GB dosya yüklemesi çok olası görünmüyor. Fakat cihazın 4K 60fps video kaydı yaptığını düşünürsek ‘bazı’ kişiler için bu seçenek de gerekli olabilir.

6- iPhone X’i Özel Kılacak Olan Şey Ne?

iPhone X çok üst düzey ve şık bir cihaz olacak, bunu biliyoruz. Fakat onu diğerlerinden ayırıp özel kılacak asıl özelliği ne, işte bunu tam olarak bilmiyoruz. Evet, Face ID güzel bir özellik fakat Samsung’un iris tarayıcısı da benzer bir şekilde çalışıyor. Ayrıca evet çerçevesiz ekranlı bir tasarımı olacak fakat ne ilk olacak ne de en güzeli. Geçtiğimiz yıldan bu yana inanılmaz tasarımlara sahip sayısız çerçevesiz telefon çıktı. Bakalım iPhone X’i ‘tüm telefon piyasasında’ özel kılan özelliği ne olacak.

7- Fiyatı Ne Olacak?

iPhone X’in giriş fiyatının Amerika’da 1000 dolar olması bekleniyor. Bu durumda 512GB modelinin 1200 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması şaşırtıcı olmaz. Bir telefon için bu fiyatlar verilir mi? Orası sizin takdirinize kalmış. Cihazın Türkiye’deki giriş fiyatı için bizim tahminimiz 5399 TL.

8- Kulaklık Girişi Geri Gelecek Mi?

Açıkçası bu yönde bazı söylentiler olsa da Apple’ın yalnızca iPhone 7’ye özel olarak kulaklık girişini kaldırmış olması kulağa çok mantıklı gelmiyor. Ayrıca kulaklık girişinin yeni iPhone’lara gelmesi, geçtiğimiz yıl yüzlerce dolar verip orijinal aksesuar alan Apple kullanıcılarına küfür etmek gibi olurdu.