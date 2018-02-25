iPhone X ve Samsung Galaxy S9'un Fotoğraflı Karşılaştırması

Galaxy S9 ve S9 Plus'ın tanıtılmasına çok az bir süre kala iki ezeli rakibin yan yana nasıl duracağına göz atalım.

Kanlı canlı henüz görememiş olsak da bugün itibarı ile yayınlanan Galaxy S9 tanıtım videosu ile daha evvel cihaza dair gelen sızıntıların birçoğunun gerçek olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu bağlamda artık MWC 2018'de tanıtıldığında heyecan uyandıracak herhangi yeni bir özellik olacak mı onun beklentisi içinde herkes.

Bununla birlikte, cihazın ezeli rakibi Apple iPhone X'in yanında nasıl görüneceğini merak edenler için, teknolojik cihazlara yoğunlaşmış bir grafik tasarımcı olan Martin Hajek, oldukça gerçekçi çizimlerle bizlere bu iki telefonun yan yana nasıl bir görüntüye sahip olacağını göstermiş.

İki cihazın da üstten görünüşü oldukça şık. Buna rağmen S9'un yekpare siyah görüntüsü daha hoş duruyor gibi.

Bu açıdan, telefonun yayınlanan özellikleri gerçekse ve çizim doğru yapılmışsa, S9'un çok daha kalın görüneceği aşikar.

Son olarak iki cihazın da arka kapakları şatafattan uzak, sade ve düz bir tasarımla karşımızdalar.

Genel olarak iki cihaz da oldukça güzel dursalar da Samsung'un daha ağır başlı ve sağlam duran, Apple'ın ise daha modern ve füturustik bir tasarım tercih ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yan yana geldiklerinde Samsung Galaxy S9 mu daha şık bir duruşa sahip yoksa iPhone X mi? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.