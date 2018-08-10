Samsung, 9 Ağustos itibariyle 2018 yılı içerisindeki ikinci amiral gemisi Galaxy Note9’u tanıttı. Kutunun içerisinden bugüne kadar tanıtılan en iyi Samsung etiketli cihaz çıktı. Güney Koreli devin ABD’li rakibi Apple’ın piyasadaki en iyi telefonu iPhone X ile arasında ne gibi farklar olduğu da merak konusu. Her şeyi masaya yatırıyor, sizin için binlerce liralık bu iki cihazı karşılaştırıyoruz.

Apple, Samsung’un Ağustos ayı ataklarıyla her zaman cevap hakkına sahip oluyor. En nihayetinde ABD’li devin iPhone serisine gelen yeni üyeler, her zaman Eylül ayında tanıtılıyor. İlk görüşümüzün üzerinden 11 ay geçen iPhone X, Android üreticilerinin de dahil olduğu bazı standartları da beraberinde getirdi. Çentikli ekran, üç boyutlu yüz tarama ve tanıma sistemi derken, bugün benzer tasarıma sahip cihaz sayısı 25’i geçiyor.

Dünya’nın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung ise tasarım trendleri konusunda özgün yolları tercih ederek Apple’a ayak uydurmayan nadir şirketlerden oldu. Galaxy S8 ile birlikte standardı haline getirdiği Infinity Display hala en gözde seçenekler arasında. Bu tasarım anlayışı artık şirketin bütün cihazlarında görülüyor. Galaxy Note9’un teknik kabiliyeti, şirketin bugüne kadarki en iyi çalışmalarından birisi olduğunun kanıtı.

Peki iPhone X ve Galaxy Note9 arasındaki farklar neler, her iki cihazında astronomik düzeye ulaşan dolar kuru etkisiyle binlerce liraya fıralayan fiyatları normal mi? Gelin bu sorulan cevabını karşılaştırmalı olarak arayalım. Hazırsanız başlıyoruz.

Tasarım ve ekran:

iPhone X ve Galaxy Note 9 arasındaki tasarım farkları oldukça belirgin. Çentik farkına tekrar deyinmeyip diğer konulara geçecek olursak, öncelikle boyutlara deyinmeliyiz. Galaxy Note9, phablet sınıfı bir serinin son üyesi olduğu için büyük bir gövdeye sahip, ayrıca bu gövdenin ciddi bir kısmı ekran. Note)’un 6.4 inçlik ekran boyutuna karşı iPhone X 5.8 inç ekrana sahip.

Infinity Display ile sayısız ödül alan Samsung, ekran gövde oranını gittikçe büyütüyor, çerçeveler azalıyor. Sonuçta bu konuda Samsung yaklaşık 3 yıllık bir trendle 4. cihazını üretmişken, Apple’ın yeni standartlarına ilişkin 1 cihaz var, o da iPhone X. Eylül ayında 3 yeni iPhone X varyasyonu göreceğimiz için, Apple’ın da benzer şekilde çerçeveleri küçültmesini bekliyoruz.

Çözünürlük açısından iPhone X 1125 x 2436 piksel, Galaxy Note9 ise 1440 x 2960 piksel ile karşımızdalar. Bu konuda Note9 çok ciddi bir fark atmış durumda. İlginç bir ayrıntı olarak iPhone X'un ekran panellerini yine Samsung’un ürettiğini belirtmek gerek. Ton doğruluğu konusunda Note9 daha parlak iken iPhone X biraz daha soft ve doğru gösterimler sağlıyor.

Genel olarak baktığımız zaman Note9’un köşeli bir forma sahip olduğunu görüyoruz. iPhone X gibi yuvarlatılmış kenarlara sahip olsa da iki cihazı yan yana koyunca bu fark bariz şekilde anlaşılıyor. iPhone X’un ergonomik bir şekilde tek elle kullanıma müsait bir yapıya sahip olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Kullanıcı arayüzü, performans:

Android son yıllardaki başarısıyla iOS’un stabilitesini yakaladı. Günümüzde iki işletim sisteminin amiral gemiler düzeyinde farklı yönlerini yakalamak zor. Artık söz konusu olan farklar kullanıcı deneyimi ve çevresel birimlerle ilgili olmaya başladı. Galaxy Note9 ile birlikte gelen S Pen dokunmatik kalemi, bu konuda önemli bir avantaj sağlıyor. Kalemi bir uzaktan kumanda ya da selfie çubuğu gibi kullanmanın yanı sıra, üzerindeki Bixby bağlantılı tuşla istediğiniz uygulamayla ilgili görevler atamak mümkün.

S Pen, aynı zamanda kendi özerk bataryasına sahip bir kalem. Bluetooth bağlantısı sayesinde cihaza yakın olmak zorunda değilsiniz. Onu kontrol etmek için uzaktan işlem yapabilirsiniz. Mesela Note9 tanıtımı sırasında yapılan sunumlar, cihazdan ayrı olan bir S Pesn ile gerçekleştirildi. Kullanıcı deneyimi konusunda Samsung, Apple’a bir gol atmış durumda.

Bir adet HDMI kablosuyla gelen Galaxy Note9, Samsung DeX adındaki harici bir cihazla masaüstü PC’ye dönüşebiliyor. Bu araç, özellikle telefonunu iş için kullananları fazlasıyla cezbediyor.

Galaxy Note9, 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. İşlemci yongası konusunda Snapdragon 845 ve Samsung üretimi olan eşdeğer yonga Exynos 9810 ile birlikte geliyor. Yonga tercihi kullanıcıya değil, cihazın satın alındığı pazara göre değişiyor. Örneğin Türkiye’deki Samsunglar Exynos, ABD’dekiler de Snapdragon 845’e sahipler. Apple’ın iPhone X ve iPhone 8 ile birlikte kullanmaya başladığı en yeni işlemcisi A11 Bionic, Snapdragon 845 ve Exynos 9810 karşısında biraz geride kalıyor. Bu aşamada fark, işlemci gücünü kullanan işletim sistemi sayesinde kapanabiliyor. Yine de üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçmesi dolayısıyla iPhone X, Note9’dan geride kalıyor.

Peki ya kameralar?

He iki cihazın da kameralarıyla kısa ya da uzun metrajlı filmler çekebilirsiniz. Karşılaştırma yapmak gerekirse detaya inmek gerekiyor. Galaxy Note9 üzerinde 12 MP, f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir geniş açılı lens ve yine 12 MP, f/1.5 diyafram açıklığına sahip telefoto lens var. Çift arka kamera konusunda bu donanım oldukça iyi düzeyde. iPhone X’da ise yine aynı şekilde 12 MP’şik çift sensör var. Ancak bu lenslerden birisi 2x optik yakınlaştırma, diğeri ise telefoto görevi görüyor. Yakınlaştırma netliği konusunda iPhone X ön plandayken, muhtemelen gece çekimleri konusunda Note9 öne çıkacak. Her iki cihazın kamerasında yer alan optik sabitleme, portre modu, arka planı bulanıklaştıran bokeh efekti gibi özellikler ortak yönler.

Yükselen kur ve güncel fiyatlar:

Bu yıl Apple’ın yeni iPhone modellerini görünce, eski modellere yapılan indirimden çok da etkilenmeyeceğiz. Zira Apple, geçtiğimiz haftalarda doların yükselmesi nedeniyle kar oranını korumak için iPhone X başlangıç fiyatına 1400 TL zam yaptı. iPhone X 64 GB şu anda 7.499 TL iken iPhone X 256 GB 8.599 TL’den alıcı buluyor. Samsung Galaxy Note9’un 6GB RAM ve 128 GB hafızalı versiyonu 6.499 TL, 8 GB RAM ve 512 GB hafızalı seçeneği ise 7.499 TL’den satışa sunulacak.

Samsung’un daha yüksek hafıza seçeneklerini daha uygun fiyatlara sunması önemli bir fark. İlerleyen günlerde doların TL karşısındaki değerine göre bu fiyatlarda değişim olabilir.

Gelelim sadede:

İki cihaz arasında seçim yapmak çok zor. Galaxy Note9 kendi doğası gereği çok yönlü bir cihaz. S Pen ve DeX gibi etmenler bir artı kazanmasını sağlıyor. Bu özelliklerin şart olduğunu düşünmeyen kullanıcılar için -eğer hafıza da sorun değilse- iPhone X da mantıklı bir seçenek oluyor. Apple’ın da kendisine has bir ekosisteme sahip olduğunu; eğer Mac, kablosuz şarj istasyonu, Apple Watch ve Air Pods gibi cihazlara sahipseniz daha çok şey vadettiğini belirtmekte fayda var.

Son olarak iki cihazın da batarya performanslarını karşılaştırmak için detaylı testlere ihtiyacımız var. Bu nedenle bizi takip etmeyi unutmayın.

Eğer tablet ve telefon hibriti olan çok yünlü bir cihaz istiyorsanız Galaxy Note9, Apple’ın ekosistemi ve iOS deneyimi için sabırsızsanız iPhone X sizin için en iyisi olacaktır. Bu aşamada biraz da cüzdanlara bakıp, cihazların ilk test sonuçlarını bizden öğrenmekte fayda var. Bir daha görüşene dek, kendinize iyi bakın ve telefonlarınız için kılıf kullanın. :)