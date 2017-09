iPhone X yerine Galaxy Note 8 Almak İçin 10 Geçerli Sebep!

Apple'ın dün akşam iPhone X'u tanıtmasıyla beraber dev rekabette yeni bir sayfa açıldı. iPhone X mu daha iyi yoksa Galaxy Note 8 mi?

Apple, yeni amiral gemisi, 10. yıla özel telefonu iPhone X’u, iPhone’ların yaratıcısı Steve Jobs’un adı verilen yeni gösteri salonunda tanıttı. Çerçevesiz ekranı, Face ID’si ve daha birçok özelliği ile iPhone X, teknoloji meraklılarından tam puan almayı başardı.

Birçok kişiye göre iPhone X, 2017 yılında tanıtılan en şık ve en güçlü akıllı telefon. Fakat öyle olmadığını düşünenler de var; pek çok kişi geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxt Note 8’in iPhone X’dan çok daha iyi bir telefon olduğunu söylüyor.

Gerçekten öyle mi? Bunu öğrenmek için Galaxy Note 8’in iPhone X’a karşı ne gibi avantajları olduğuna bakabiliriz.

Sanal Home Düğmesi

Yeni iPhone X ile birlikte Apple, fiziksel home tuşuna veda etti. Samsung da Galaxy S8 ile birlikte amiral gemilerinde home tuşuna veda etmişti. O halde şartlar eşit mi? Maalesef değil. Apple fiziksel ev butonunun işlevlerini ekranda gerçekleştirilen ‘kaydırma’ hareketlerine atadı. Belki iyi bir çözüm ancak 10 yıldır home tuşu kullanan bir Apple kullanıcısı için alışması zor bir yöntem.

Galaxy Note 8 ise bu sorunu daha kolay bir yol ile çözdü; sanal home tuşu. Samsung da Apple gibi çerçevesiz ekran yapmak için home tuşunu kaldırmıştı fakat yerine basınca duyarlı bir sanal home tuşu getirerek kullanıcıların deneyim konusunda sorun yaşamamalarını sağladı. Üstelik bir uygulamayı tam ekran kullanmak istediğinizde sanal home tuşunu yok edebiliyorsunuz.

Kulaklık Girişi

Apple, iPhone 7’ler ile birlikte kulaklık girişini kaldırmıştı. iPhone X’da da durum değişmedi. Apple’a göre bunda büyütülecek bir şey yok. Yeni bir kulaklık alın olsun bitsin. Hatta 800 lira verip kablosuz, sıradan bir Apple kulakiçi kulaklık alırsanız daha da güzel olur.

Galaxy Note 8’de ise 3.5mm kulaklık girişi hala yerinde duruyor. İster 5 liralık basit bir kulaklık olsun ister binlerce dolarlık dünyanın en lüks kulaklığı, Galaxy Note 8 hiçbir aksesuar gerektirmeden kulaklığı çalıştırabilir.

Daha Parlak Ekran, Daha Yüksek Çözünürlük

iPhone X ile birlikte Apple kullanıcıları çözünürlük konusunda çok mutlu olacaklar çünkü gerçekten faydalı bir iyileştirme yapıldı. Fakat yine de iPhone X, ekran konusunda Galaxy Note 8 ile yarışamıyor.

Galaxy Note 8’in 2960×1440(521 ppi) çözünürlüklü ekranı 1.200 nits parlaklığa sahip. iPhone X’un 2436×1125(458 ppi) çözünürlüklü ekranı ise sadece 625 nits parlaklığa ulaşabiliyor.

Parmak İzi ve İris Tarayıcı

iPhone X’un Face ID’si gibi sizi bir tavşana dönüştüremese de Galaxy Note 8’in iris tarayıcısı da güvenlik kilidi konusunda benzer bir çalışma prensibine sahiptir. Fark olarak, yüzünüz yerine sadece gözlerinizi tarar. Her habere aldanmayın, iris tarayıcı asla fotoğraf ile kandırılamaz.

Galaxy Note 8 de iPhone X gibi ev tuşunu kaldırmıştı, fakat parmak izi tarayıcısını kaldırmadı. Eğer iris tarayıcıyı kullanmak istemiyorsanız parmak izi tarayıcıyı kullanmaya devam edebilirsiniz. Hatta bir de yüz tanıma kilidi var fakat onun güvenilirliği tartışılır.

MicroSD Kart Yuvası

Eğer 64GB’lık iPhone X’un depolama alanı size yetmiyorsa 1000 TL daha vererek 256GB’lık bir iPhone X alabilirsiniz. Fakat 4K HDR video çekebilen bir cihaz için 256GB bile yetersiz kalabilir. O zaman ne yapacaksınız? Bir iPhone X daha?

Galaxy Note 8’de 100 TL’lik MicroSD kart ile depolama alanını istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Eğer hafıza kartınız dolarsa sadece 100 TL daha vererek bir tane daha alabilirsiniz.

Daha Fazla RAM

Şimdiden ‘RAM o kadar önemli değil ki abi ya’ dediğinizi duyar gibiyim. Haksız sayılmazsınız. Fakat unuttuğunuz şey, bu cihazların devasa ekranlara ve çoklu görev desteğine sahip olduğu.

Daha yüksek RAM kapasitesi, çoklu görev esnasında cihazdan yüksek performans almanızı sağlar. iPhone X’da sadece 3GB olan RAM, sıradan günlük uygulamalar için yeterlidir. Fakat iş çoklu göreve geldiğinde Galaxy Note 8’in 6GB RAM’i gücünü gösterecektir.

Always On Ekran

Açıkçası bu özelliği ilk duyduğumda gereksiz olduğunu ve pil tüketimini gereksiz bir şekilde arttıracağını düşünmüştüm. Fakat günlük hayatta kullandıkça gerçekten önemli bir özellik olduğunu anlıyorsunuz.

Öncelikle, always on ilk çıktığı haline göre çok gelişti. Artık herhangi bir uygulamadan bildirim gelip gelmediğini görebiliyorsunuz. Ayrıca saat, takvim, evcil hayvanınızın fotoğrafı, ne isterseniz always on ekranda görebiliyorsunuz. Okuyunca fazlalık gibi görünse de her gün saate bakmak için telefonunuzun ekranını ne kadar açtığınızı düşünün, anlayacaksınız.

Ekran Tasarımı

iPhone X, tamamen çerçevesiz ekranıyla güzel görünüyor. Fakat bunu yapabilmek için yukarıda bırakılan ahize girintisi estetiği mahvediyor. Belki ana ekrandayken çok fazla dikkatinizi çekmeyecektir. Fakat tam ekran bir uygulamada gözünüze batacağına emin olabilirsiniz.

Tabii şu an Galaxy Note 8’in daha fazla ekran çerçevesine sahip olmasından bahsedebilirsiniz. Doğru. Fakat Galaxy Note 8, edge ekranı sayesinde yanlarda iPhone X’a göre gerçekten ‘0’ çerçeve sunuyor. Üstelik 18:9 ekranı sayesinde çerçeveler bir oyun ya da uygulama sırasında gözükmüyor bile.

Çift Bluetooth Özelliği

Bunu belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Fakat Galaxy Note 8 ile aynı anda iki farklı Bluetooth cihazına bağlanmak mümkün. Bu özelliğin önemini, tüm cihazlarınızı bluetooth bağlantısı ile kontrol etmeye başladığınızda daha iyi anlıyorsunuz. iPhone X’da böyle bir özellik bulunmuyor.

S Pen

Tuhaftır ki özellikle Apple kullanıcıları, S Pen’i daima önemsiz bir detay olarak görmüşlerdir. İşin aslı şu ki S Pen, Galaxy Note serisinin bu kadar başarılı olmasında ve her yıl milyonlarca adet satmasındaki en önemli etkenlerden biri. Tek dezavantajı, S Pen’in ne kadar önemli bir yardımcı olduğunun sadece kullanıldığında anlaşılıyor olması.

Elbette bu yazımızda madalyonun bir yüzüne baktık. Fakat elde ettiğimiz sonuçlara göre iPhone X yerine Galaxy Note 8 alanlar, verdikleri karardan kesinlikle pişman olmayacaktır. Bir başka içeriğimizde iPhone X’un Galaxy Note 8’e göre avantajlarını da inceleyeceğiz.