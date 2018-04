iPhone X Yerine iPhone 7 Almanız İçin 7 Mantıklı Neden

Eğer Apple’ın son harikası iPhone X’a geçiş yapmayı düşünüyorsanız, bir kaç dakikanızı ayırıp bu rehbere göz atmanızda fayda var. Çünkü bu cihaz harika olsa da onun için katlanacağınız zorluklara değmiyordur.

Apple, iPhone X ile birlikte gelecekte yaşayacağı değişim rüzgarına dair esintiler sundu. Ancak bu esinti, kullanıcıların cebinden biraz daha fazla para savrulmasına neden oldu. Bunun karşılığında firmanın sunduğu teknik özellikler, temel anlamda tam da ederini karşılamıyordu. Apple kullanıcıları gene trendlere, teknik özelliklerden daha çok para harcamışlardı.

iPhone X, Face ID için geliştirilen TrueDepth sistemiyle belki de önemli bir buluşu temsil ediyor olabilir. Ancak bu teknolojinin üretimi, tüketici elektroniği için hala çok pahalı. Firmanın daha eski cihazları olan iPhone 7’ler ise artık her biri standart haline gelmiş özellikler içeriyorlar. Gelin iki cihazın kıyaslamasını yaparak iPhone 7 almanın ne kadar doğru bir karar olacağı konusuna yakından bakalım.

1. iPhone 7 ya da iPhone 7 Plus, iPhone X’dan çok daha ekonomik:

An itibariyle Apple’ın bildirdiği son fiyatlara göre iPhone 7 3.299 TL, iPhone 7 Plus 3.999 TL’lik başlangıç fiyatlarına sahipler. iPhone X ise başlangıç için 6.099 TL’lik etiketiyle dikkat çekiyor. Fiyatlar mağazadan mağazaya değişse de bu etiketlendirme doğrudan Apple’a ait. Eğer iPhone 7 alırsanız 2800 TL, iPhone 7 Plus alırsanız 2100 TL kârda oluyorsunuz. Gerçekten ekonomik açıdan çok ciddi bir fark söz konusu. Teknik açıdan birazdan konuya daha yakından bakacağız.

Diğer taraftan iPhone X ile birlikte sunulan hızlı şarj seçeneğini kullanabilmek için Apple’ın harici olarak sattığı adaptörden satın almak gerekiyor.

2. iPhone 7 ve 7 Plus, iPhone X’dan daha çok renk seçeneği sunuyor:

iPhone 7 ailesini 5 farklı renkte satın alabiliyorsunuz: Gümüş, altın, gül altın, mat siyah ve siyah.

iPhone X ise iki renkte geliyor: Siyah ve uzay girisi (aslında beyaz)

Ayrıca iPhone 7 için harici olarak satışa sunulmuş kırmızı renkli bir seçenek de var. Ancak kırmızı iPhone 7’ler artık Apple tarafından resmi olarak satışta değiller. Product Red projesi dönemsel olduğu için onları özel alışveriş sitelerinde bulmanız mümkün.

3. iPhone 7 ailesinde iki farklı boyut seçeneği var, ancak iPhone X tek boyutla geliyor:

iPhone X için bu seçenek geçici bir durum olabilir. Gene de iPhone 7’nin daha özgür davranma hakkı sunduğu tartışılmaz bir gerçek. iPhone 7, 4.7 inçlik bir ekrana, 7 Plus ise 5.5 inçlik bir ekrana sahip. iPhone X ise 5.8 inçlik ekranla iPhone 7 boyutlarında elimize geliyor.

Mesele küçük gövdede daha büyük ekran ise elbette iPhone X’u tercih edebilirsiniz. Ancak aynı şeyi iPhone 7 Plus boyutundaki bir cihazdan bekliyorsanız, öyle bir seçeneğinizin olmadığını söylemek gerek.

Apple’ın Eylül 2018’de yeni bir iPhone X ve iPhone X Plus piyasaya sürmesi bekleniyor.

4. Hafiften teknik konulara gelelim: OLED vs LCD ekran

OLED ekranlar henüz çok yeni teknolojiler ve emekleme aşamasında oldukları için pek çok soruna neden oluyorlar. iPhone X ekranı düşük sıcaklıklarda sıkıntılar yaşatabiliyor. Aynı zamanda OLED ekranlar, LCD’lere kıyasla çok daha hassaslar.

Diğer taraftan renkler konusunda zaman zaman kaymalar ve bozulmalar meydana gelebiliyor. Buna karşın iPhone 7 ailesindeki LCD teknolojisi son derece oturmuş bir teknoloji olduğu için daha az soruna gebe.

5. iPhone 7 ve 7 Plus, iPhone X’un hala tartışılan güvenlik önlemi Face ID yerine Touch ID’ye sahip:

Apple, iPhone tasarımında Home butonunu kaldırdı ve dolayısıyla parmak izi okuyucusuyla sunduğu bir güvenlik önlemi de bulunmadı. Ancak iPhone 7 ailesindeki parmak izi sensörü destekli Touch ID, hala günümüzün en güvenilir önlemlerinden.

Face ID için TrueDepth sistemi geliştiren Apple, sensörleri cihazin üzerine yerleştirmek için ekranda kocaman bir çentik açmayı görev bildi. Ama bu çentik bile başlı başına bir tartışma konusu oldu. Yani Face ID konusu hala teknoloji dünyasında kafaları farklı açılardan meşgul ediyor. Biraz gelenekçilik iyidir ve TouchID gibi garanti sistemler daha başarılıdır. Gene de seçim size ait.

6. Kamera mevzusu:

iPhone 7 ile iPhone X’un ön kameraları -sensörler haricinde- neredeyse aynı lens kalitesine sahip. Apple TrueDepth için geliştirdiği kızılötesi sensörlerle, karanlıkta bile ekran kilidi açmayı garanti edebiliyor. Ancak bunun haricinde fotoğraf amaçlı bakacak olursak, iPhone X ön kamerasının tek avantajı hala geliştirilmesi gereken portre modu. Onun dışında aynı kalitede fotoğraflar çekebilirsiniz.

Aynı durum iPhone 7 Plus ve iPhone X arka kameraları için de geçerli. Arka kamera konusunda iPhone 7’yi karşılaştırmaya dahil etmek haksızlık olacağından 7 Plus üzerinden çıkarımlarda bulunalım. iPhone 7 Plus ve iPhone X’daki diyafram açıklıkları aynı ve ana kameraların çözünürlükleri hepsinde 12 megapiksel (iPhone 7’de dahil).

iPhone X kamerası düşük ışık altında oldukça başarılı sonuç verebiliyor, ancak iPhone 7’nin ondan yana kalır bir farkı yok.

İki cihazın ön ve arka kamera performansları arasında kullanım açısından fark ciddi farklar bulunmuyor. Apple’ın iPhone X’u tasarlarken en az düşündüğü konu kesinlikle kamera konusu oldu.

7. Tüm telefonlara aynı işletim sistemi, aynı yazılım özellikleri:

iPhone 7 ve iPhone X bir süre daha iOS güncellemelerine aynı anda kavuşmaya devam edecekler. Apple’ın iPhone X ve iPhone 8’den hemen önceki amiral gemisi olan iPhone 7, muhtemelen iki üç yeni model görene dek iOS sürümlerinin en günceline kavuşacak.

Apple’ın eski iPhone modellerini güncellemelerle yavaşlatma durumu da batarya değişiminden sonra ortadan kalktığı için yazılımsal açıdan iPhone X ile iPhone 7 arasında ciddi bir fırsat eşitsizliği bulunmuyor.

Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz dostlar, takipte kalın :)