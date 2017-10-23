iPhone X Yerine iPhone 8 Almak İçin 3 Sağlam Neden!

Apple, 2017 yılındaki sessizliğini 12 Eylül’de gerçekleştirdiği lansmanla bozmuştu. iPhone 8 ve 10. yıla özel olarak üretilen iPhone X artık raflardaki yerini aldı. Eğer yeni çıkan iPhone’lardan birini almaya karar veremiyorsanız, biz yardımcı olalım.

Apple son amiral gemileri iPhone 8 ve iPhone X aynı gün tanıtıldılar, ancak sırayla satışa sunuldular. Raflara ilk çıkan iPhone 8’in satışları son 3 iPhone modelinden de düşüktü. Bunun en temel nedeni, kısa süre sonra satışa sunulacak iPhone X oldu. İnsanlar iPhone X almak için iPhone 8’e bütçe ayırmadıklarını dile getirdiler ve beklemeye karar verdiler.

Her ne kadar iPhone 8 bir önceki model iPhone 7’ye çok benzese ve bu yüzden iPhone 7S olarak anılsa da, bazı temel farklar mevcut. Örneğin Apple’ın yapay zeka destekli ve arttırılmış gerçeklik için özel olarak tasarlanan A11 Bionic yongası ile geliyor. Aynı işlemci yüksek fiyatıyla tepki toplayan iPhone X’da da var. Diğer yandan kablosuz ve hızlı şarj desteği getirildi. Yani iPhone 8, geleneksel çizgide alışılmış bir Apple deneyimi sunuyor.

Hatta kabaca iPhone X’un iPhone 8’den en önemli farkının ekran tasarımı olduğunu söylemek mümkün.

Her iki yeni cihazın da başlangıç düzeyindeki versiyonları arasında net 1.900 TL fark var. İşte paranızın cebinizde kalması için iPhone X yerine iPhone 8 almak için 3 sağlam neden:

iPhone 8, satın alabileceğiniz en kompakt modern iPhone’dur:

iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone X’un neredeyse tüm teknik donanımına sahip. A11 Bionic işlemci, kamera, kablosuz ve hızlı şarj, optik görüntü sabitleyici.

iPhone X ekranındaki çentik yüzünden araç çubuğuna erişmek sadece sağ üst köşeden mümkün oluyor. Yani solaklar biraz zorlanıyorlar ya da herkes cihazı iki elle kullanmak zorunda kalıyor.

Geleneksel tasarım ve aksesuar uyumu:

IPhone 8, 2014 yılında iPhone 6 ile başlayan oval hatlara sahip 4. nesil cihazdır. Bu kez arka yüzey camdan, bu sayede kablosuz şarj özelliği kullanılabiliyor. Bunun dışında aksesura üreticileri zorlanmadan gayet uyumlu ürünleri piyasaya sürdüler bile.

Cam yüzey için endişelenmeniz gerekmiyor. Çünkü iPhone X alırsanız onun da arka yüzeyi cam ama uyumlu aksesuar üretmek vakit alacak ve muhtemelen hepsi çok pahalı ürünler olacak.

Gerçek bir Home tuşu ve parmak izi tarayıcısı:

(Böyle bir ürün yok, Apple'ın tercihiyle alay etmek amacıyla hazırlanmış görseldir)

Apple, iPhone X’da ekranı büyütmek için geleneksel Touch ID parmak izi okuyucusunu kaldırdı. Yerine henüz çok geliştirilmeyen Face ID özelliği getirildi. Çalışmadığı anlarda cihaza erişmek için tek ek seçenek şifre girmek. Eğer şifreyi de uzun süre kullanmadığınız sürede unutursanız, parmak izi gibi bir seçeneğiniz yok.

Peki sizin düşüncüleriniz ne, 1.900 TL için dev ekranlı bir iPhone’dan şimdilik uzak kalmak mantıklı mı? Yorumlarda tartışalım :)