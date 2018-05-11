Yeni Nesil iPhone'lara YouTube HDR Video Özelliği Geldi!

Pek çok Android telefona çoktan HDR desteğini sunmuş olan YouTube, Apple'ın premium cihazı iPhone X için de HDR desteğini nihayet getirdi.

Galaxy S8, Pixel, LG V30 ve Xperia XZ Premium gibi Android modellere HDR video desteğini çoktan sunmuş olan YouTube, Apple’ın enyeni nesil akıllı telefonları iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’a da HDR video desteği sunmaya başladı.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) videolar, standart videolara göre çok daha gelişmiş kontrast renge ve parlaklığa sahiptir. Fakat standart bir cihazın HDR videoyu orijinal kalitede görüntüleyebilmesi için ekranın ve oynatıcının bunu desteklemesi gereklidir.

Son yılların popüler çevrimiçi film ve sinema içerik servisi olan Netflix, iPhone X, iPhone 8, 8 Plus ve iPad Pro için HDR video desteğini geçtiğimiz Eylül ayında sunmuştu. YouTube’un bu destek için bu kadar süre beklemesi oldukça tuhaf.

Eğer yeni nesil bir iPhone' sahipseniz ve YouTube’un yeni HDR video özelliğinden faydalanmak istiyorsanız, bir video açtığınızda önce ekrana, ardından üç nokta ikonuna dokunun ve sonrasında kalite ayarlarından 1080p HDR ayarını seçin.