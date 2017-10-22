IUP Üyeleri iPhone X İçin Daha Önce Başvuru Yapabilir

Apple, iPhone Yükseltme Programı (IUP) üyeleri için, iPhone X ön sipariş tarihini 23 Ekim Pazartesi gününe çektiğini açıkladı.

iPhone X için bilindiği üzere ön sipariş tarihi 27 Ekim olarak açıklandı. Ancak birçok kaynak bu tarihte ön siparişleri alınacak olan iPhone X'un tedarik sürecinin hızlı olmayacağını ve diğer iPhone modellerinin (8 - 8 plus) satışını etkileyeceğini düşünüyor.

Apple Store'dan yayınlanan açıklamada talebin Pazartesi günü verilebileceğini ve ödemen başlangıcının yine 27 Ekim tarihinde yapılabileceği belirtiliyor. Ancak bu durum yeni modeli alınmak isteyen IUP üyelerinin kredi uygunluk süreci içerisinde olduğu anlamına gelmiyor. Yükseltme Programı içerisinde olanlar için ek olarak sunulan bu hizmet sadece işlemlerin daha hızlı işletilmesi anlamı taşıyor.

Yine de bu durum sadece halihazırda IUP üyesi olan kişileri kapsadığını da belirtelim. Yani kararın verilmesinden itibaren üye olanlar bu durumdan faydalanamıyor. Eğer, işlemler düzgün giderse iPhone X'a sahip olan IUP üyeleri eski iPhone'larını Apple'a geri gönderecek. Bu durum sizce mantıklı mı? Siz olsanız yeni alıştığınız bir iPhone'u hemen yeni modeliyle değiştirmek ister miydiniz?