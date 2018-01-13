iPod'un Tasarımcısı Özel Bir Mekanik Akıllı Saat Geliştirdi!

iPod'un ana tasarımcı kadrosundan ve ünlü bilişim şirketi Nest'in kurucusu Tony Fadell, Ressence ile birlikte çalışarak mekanik bir akıllı saat geliştirdi.

iPod, tanıtıldığında taşınabilir müzik dinleme cihazları konusunda bir devrim yaratmıştı. Bu anlamda ana tasarım ekibinden ve ünlü bilişim şirketi Nest'in kurucusu Tony Fadell'in, bu cihazın neredeyse "babası" olduğu söylenir. Fadell, yine devrimsel olabilecek bir cihaz daha geliştirdi. Akıllı telefonunuzla bağlanarak ve el hareketlerinizin enerjisiyle çalışan bir mekanik akıllı saat geliştiren, Fadell yine devrimsel bir cihaza imza attı gibi gözüküyor.

"The Ressence Type 2 e-Crown" adı verilen bu konsept saat, akıllı telefonunuzla bağlantılı kalarak, zaman dilimine göre aylarca takılmasa bile, saatin camına çift dokunuş yaptığınızda saati anında doğru bir şekilde ayarlayabiliyor. Aynı zamanda kol hareketleriniz ve saatin kordonunda bulunan güneş panelleriyle enerji ihtiyacını karşılayan saat, adeta bir tasarım harikası.

Özel bir ekran sistemi olan ve Ressence'in geliştirdiği "ROCS Display System" sayesinde üretilen saatin camı aracılığıyla, saatinizdeki belirli şeyleri de yine cama dokunma yöntemiyle yapabiliyorsunuz. Bu saat şimdilik satışa sunulması için yapılmadı. Bu yüzden şimdilik belirlenmiş bir fiyatı yok. Ancak Ressence yetkililerine göre saatin 2018 bitmeden piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Saat ilk olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan büyük saat fuarı SIHH 2018'de tanıtılacak. Bugüne kadar bu fuar çok fazla radarımızda olmasa da, tanıtıldığında gerçekten bu cihazı merakla bekleyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir saate sahip olmak ister miydiniz?