Telefonlar akıllandıkça, daha fazla opsiyon ve uğraşılması gereken daha fazla ayar çıkıyor karşımıza. Basit bir yöntemi olsa da, bulana kadar zorlanabileceğiniz küçük bir işlemi sizlerle paylaşmak istedik.

Telefonunuzla ilgili her şey istediğiniz gibi gitmesine rağmen, ufak bir değişikliğin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayamamak oldukça can sıkıcı. Play Store üzerinden indirdiğiniz uygulamaların, ikonlarını otomatik olarak ana ekrana düşürmesi sinir bozabiliyor. Özellikle siz de benim gibi ana ekranda, duvar kağıdı dışında hiçbir şey olmasını istemeyenlerdenseniz...

iOS cihazlara özgü bir özellik olan, kurulan uygulamanın ikonunun direkt olarak ekrana düşmesini engellemek oldukça kolay aslında. Oreo önceki sürümlerde bu ayarı Play Store üzerinden kolayca yapabiliyorduk. Oreo'da ise, ilk yapmanız gereken ana ekran üzerinde küçük bir zoom-out hareketi yaptıktan sonra ev ekranı ayarlarına gitmek olacak.

Hemen yukarıda gördüğünüz gibi, üçüncü sıradaki opsiyonun yanındaki sürgüyü sola çekerek, bu problemden ebediyete dek kurtulabilirsiniz. Telefonunuzu aynı hesapla yeniden kurmak istediğinizde, yapmanız gereken tek şey bu ayarı tekrar gerçekleştirmek. Umuyoruz bu küçük ipucu işinize yaramıştır.