IQ Testinde Einstein ve Hawking’i Geçen 11 Yaşındaki Çocuk

Albert Einstein ve Stephen Hawking, aldıkları yüksek IQ test puanları sebebiyle ‘zehir’ gibi olan çocuklara geçilmeye devam ediliyorlar. Bu sefer 11 yaşındaki bir çocuk, IQ testinden alınabilecek en yüksek puanı aldı.

İngiltere’de yaşayan Hint asıllı 11 yaşındaki Arnav Sharma, dünyanın en prestijli IQ testlerinden olan Mensa’dan 162 puan alarak bu testte 160 puan alabilen Albert Einstein ve Stephen Hawking’i geride bırakmayı başardı. Geçtiğimiz sene yine 12 yaşındaki Hint asıllı İngiliz Rajgauri Pawar, aynı testten 162 puan almıştı.

Test için daha önce hiç hazırlık yapmadığını ve daha önce benzer bir teste girmediğini söyleyen Sharma, sınavın 2,5 saat kadar sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Sınavda 7-8 kişi vardı. Birkaçı çocuktu ancak gerisi yetişkinlerden oluşuyordu. Sınava hiç hazırlık yapmamıştım ancak endişeli de değildim. Ailem için bu sürpriz oldu ancak sonucu söylediğimde çok sevindiler."

Annesi, oğlunun matematiğe olan yeteneğini 2,5 yaşında fark ettiklerini belirterek "100'den fazla sayıları hesaplayabiliyordu. O zaman öğretmeyi bıraktım çünkü sayılarının sonu yoktu" dedi.

Yalnızca matematiğe yeteneği olmayan, kod yazma, piyano, badminton, yüzme ve dansla da ilgilenen Arnav, ayrıca tüm ülkelerin başkentlerini ezbere sayabiliyor.