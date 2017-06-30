İran'da Bir Şehir, Tam 53.7 Derece Sıcaklığa Ulaştı!

Son yılların en sıcak yaz aylarını geçiriyoruz. Ülkemizde ve dünyada bugüne kadar görülmemiş şeyleri görmeye alıştık ve bu kez haberler İran’ın Ahvaz şehrinden.

İran, yeryüzündeki en sıcak coğrafyalardan birine sahip ve nüfusu sıcak havalarla mücadele etmeye oldukça alışkın. Ancak 2017 yılının yazı öylesine sert geçiyor ki, buralarda bile sıcaklık rekorları kırılıyor. Ahvaz, Haziran ayı içinde Asya kıtasının gördüğü en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. Ülkenin güneybatısında 1.1 milyon insanın yaşadığı şehir, tüm zamanların en yüksek sıcaklık değerleriyle mücadele etti.

Ahvaz'da MeteoFrance adına çalışan Etienne Kapikian, kişisel Twitter hesabından 53.7 derecelik sıcaklığı duyuran ilk kişi oldu:

Ahvaz’daki sıcaklığın biraz daha yükselmesi bekleniyor ve sonuçlar resmileştirilmeye çalışılıyor. Çöl sıcaklıklarıyla mücadele eden şehir, tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırabilir.

Bugüne kadar resmi olarak kaydedilmiş en yüksek sıcaklık, gölgede 58 derece olarak, 13 Eylül 1922 tarihinde Libya'da El-Azizia'da ölçüldü.

Geçtiğimiz perşembe günü Climate Central araştırma merkezi tarafından yayınlanan bir analiz, küresel ısınmanın Batı Avrupa’da artan sera gazı emisyonundan dolayı 10 kat daha arttığını belirtti.