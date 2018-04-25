İran’da Düşen Türk Jete Ait İlk Bulgular Ortaya Çıktı

İran’da düşerek 11 gencin hayatını kaybetmesine neden olan Başaran Holding jetinin kara kutu sonuçları ortaya çıkıyor. İlk bulgular korkutucu.

Geçtiğimiz haftalarda Dubai’den geri dönerken İran üzerinde arızalanıp yere çakılan ve 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasına dair ön rapor ortaya çıktı. Rapora göre Başaran Holding’in elinde bulunan TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçağın pilotları, yüksek sandıkları hızı düşürmek için 51 kez uçağın burnunu havaya kaldırmaya çalıştı, ancak ne yazık ki teknik bir arıza yüzünden kaza engellenemedi.

İran Kaza Kurum Ekibinin Fransa’dan gelen kara kutu kayıtlarında yaptığı analizlere göre uçak 38 bin fit, yani 12 bin 600 metre yükseklikteyken süratsiz kaldı ve dalışa geçti. Dalışı sırasında pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burnunu kaldırmaya uğraştı. Bu sırada kokpitte büyük bir kargaşanın yaşandığı da kara kutuya yansıdı.

Kokpit.aero’nun yaptığı habere göre Dubai’den İstanbul’a doğru uçmakta olan Başaran Holding’e ait iş jeti, İran Hava Sahası’nda 36 bin fite yükselmek için izin alarak yolculuğa bu yükseklikte devam etmek istedi. Sorun da tam bu noktada meydana geldi. İranlı yetkililerin incelemelerine göre kumanda, sol tarafta uçan pilot Beril Gebeş’teydi. Tırmanma sırasında uçağın hız göstergesindeki ibre yükselmeye başladı, ancak yükselen bu hız göstergesi yalnızca Gebeş’in göstergelerinde meydana geldi. İkinci pilot Melike Kuvvet’in hız göstergesi normal bir şekilde çalışıyordu.

Nasıl Meydana Geldi?

Bir uçağın tırmanışı sırasında süratin sabit olması veya kontrollü bir şekilde düşmesi gerekiyor. Pilotlar süratin yükseldiğini görünce, bunun önüne geçmek için kaptan pilot Beril Gebeş lövyeyi çekmeye başladı. Kara kutu sonuçlarına göre 51 kez uçağın lövyesi çekilerek tırmanma kumandası verildi. Gösterge paneli yüksekmiş gibi gösterse de sürekli hız kaybeden uçak, bir süre sonra anormal duruma girerek ekseni etrafında dönmeye ve hızla irtifa kaybetmeye başladı. İkinci pilot bu sırada uçağı manuel kontrole alıp sorunu çözmeye çalıştı. Bu süreçte kokpitte çok ciddi bir panikten dolayı yönetimsel bir kriz de yaşandı.

Normal hızını kaybedip düşüşe geçen uçak 20 bin fit’te yani 6 bin 600 metre yükseklikteyken yapısal parçalanmalar yaşadı. Uçağın motor parçaları gibi hayati bölümler kopup kuyruğun gövdeden ayrıldığı süreç, uçağın dağlık bir alana düşüp patlamasıyla sonuçlandı.

Teknik Arıza

Uçakta sürat bilgisi olarak adlandırılan pitotüp, buzlanma, arızalanma veya tıkanma nedeniyle sağlıklı bir hız ölçümü yapamadı. Bu da normal olarak pilotların yanlış kararlar vermesine neden oldu ve uçağın kontrolden çıkarak kaza yapmasına sebep oldu.

Air France Kazasına Benziyor

İranlı uzmanlara göre bu kaza, 31 Mayıs 2009’da Atlantik Okyanusu’na düşen Air France’a ait A330 uçağının kazasına çok benziyor. O kazada uçağın kumandası ikinci pilottayken göstergede yaşanan yükselişin ardından uçağın hızını düşürmek için tırmanma kumandası verilmiş, ancak bu teknik sorun uçağın anormal duruma geçmesine neden olmuş ve 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

Başaran Holding’e ait iş uçağının kara kutusu incelenmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde daha net sonuçların ortaya çıkacağı düşünülüyor.