İran'da son iki haftadır süren ve ekonomik talepler sebebiyle gerçekleştiği söylenen protestolara İran'ın zengin çocuklarının hayatalarının etkisinin olduğu düşünülüyor.

İran'da geçtiğimiz günlerde başlayan ve ülkedeki ekonomik sıkıntıların gerekçe gösterildiği protestolar gün geçtikçe ülkenin çeşitli kentlerine yayılıyor. Hükümet kanadından protestoların önüne geçilmesi için sosyal ağların engellenmesi gibi bir takım önlemler alınsa da henüz net bir sonuç elde edilemedi. Siyasi olarak protestolarla ilgili birçok söylenti ortaya atılsa da protestoların nasıl çıktığına dair net bir ifade bulunmuyor.

Bununla birikte ülkede Suriye savaşı sebebiyle bazı ekonomik sıkıntıların olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bu ekonomik sıkıntılardan etkilenmeyen bir zümre İran'da da bulunuyor. Yaşanan protestoların asıl sebebi olmasa da bunların büyümesine etki eden şeylerden birisi de bu zümrenin çocukları tarafından paylaşılan bazı Instagram fotoğrafları gösteriliyor.

Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine bir yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi. Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını ve bu çocukların Instagram'da zenginliklerini anlattıklarını söyledi.

Protestocuların çoğunun son yıllardaki gelişen eşitsizlikten oldukça rahatsız olduğu da Arian'ın yazısında yer aldı. Gazeteci Arian protestoya katılan işçi sınıfının 'Ruhani'ye ölüm' ve 'diktatöre ölüm' sloganlarını attığını belirtti. Bu sloganlar çeşitli videolarda da görünüyor. Bu arada adı geçen zengin çocukların bazı gönderileri Instagram'dan kaldırılmış durumda.