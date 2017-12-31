Son günlerde hem Facebook hem de Twitter şiddet ve nefret söylemleri ile ilgili ciddi çalışmalar yürütmeye başladı. Şimdi de bu kervana Telegram katılmış görünüyor.

Ülkemizde Whatsapp'ın oldukça gerisinde kalsa da, sunduğu serbestlikler ve güzel özellikleriyle Telegram, Dünya çapında oldukça popüler bir mesajlaşma ve sosyal medya aracı haline geldi. Rus menşeili program, özellikle kullanıcılara özgürlük alanı sunmasıyla biliniyor.

Buna karşın son günlerde İran'da yaşanan tatsız olaylar sonrası, Telegram konuya kayıtsız kalmayarak, protestolarla ilgili şiddeti körükleyen bir Telegram grubunu, hükümetin de talebiyle kapattı.

Hükümet kanadından konuyla ilgili gelen talep sonrası, şirketin CEO'su Pavel Durov konuya hemen müdahil oldu ve gelen talebi yanıtladı. Durov, "Şiddete teşvik, Telegram kurallarına aykırıdır ve emin olduğumuzda, grubun boyutu ve kullanıcı sayısı ne olursa olsun kapatırız." şeklinde bir açıklama yaptı.

Daha sonrasında "Bazı çizgiler vardır ki aşılmaması gerekir." şeklinde de bir ekleme yapan Pavel Durov, yaşanan durumla bizzat ilgilenmesiyle taktir topladı. Tabi ki tüm bu ilginin, 80 milyon nüfusu olan İran'da neredeyse nüfusun yarısının Telegram kullancısı olmasının da payı büyük olsa gerek.