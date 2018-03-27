İran'daki Uçak Kazasının Görgü Tanığından İlginç Açıklama

Geçtiğimiz haftalarda yürekleri burkan ve İran’da 11 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının hiç beklenmedik bir görgü tanığı ortaya çıktı. Kaza esnasında İran üzerinde uçuş yapan bir THY uçağının pilotunun ilginç ifadesi akılları karıştırdı.

12 Mart’ta 11 kişinin yaşamını yitirdiği Başaran Holding’e air özel jet kazasından sonra araştırmalar hala devam ediyor. Uçağın neden düştüğü ve problemin nasıl yaşandığı ise henüz aydınlanabilmiş değil. Fakat kazanın gökyüzünde, THY’nin seferinden sorumlu bir başka uçakta görgü tanığı olduğu ortaya çıktı.

Türk Hava Yollarına ait Boeing 777 tipi bir başka uçak, kazanın gerçekleştiği saatlerde İran üzerinde uçuş yapıyordu. Bu uçağı kullanan pilotun ise kazaya tanık olduğu ortaya çıktı. Görgü tanığı pilot “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” ifadeleri akılları karıştırdı.

Pilotun verdiği ifade sonrasında ayrıntılı bir görüşme yapılacağı söylendi.



Kaza alanı

İstanbul’a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri’nden yola koyulan Başaran Holding’e ait özel jet, İran hava sahasına girdikten sonra bilinmeyen bir nedenle düşmüştü. Kazada 3’ü mürettebat, Hüseyin Başaran’ın 28 yaşındaki kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı yaşamını yitirdi. Türkiye’ye getirilen 10 kişinin cenazelerinin DNA araştırmaları tamamlandı.

Söz konusu kazayı gördüğünü ileten diğer pilot ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktaracağız, takipte kalın.