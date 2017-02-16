İranlı Yönetmenden Donald Trump'a Savaş Konusunda Gözdağı!

İran sinemalarında gösterime giren bir animasyon filmi, Donald Trump'ın politikalarına karşı çok ciddi bir tepki barındırıyor. Animasyonda, Amerika ve İran arasındaki bir savaş ima ediliyor.

İran'ın Devrim Muhafızlarınını ABD kuvvetlerini mağlup etmesini tasvir eden animasyon film, çok yakında İran sinemalarında gösterime girecek. Filmin yönetmeni, ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne saldırması durumunda filmi, "savaşa hazır" Başkan Trump'a özel olarak göstereceğini ifade etti.

88 dakikalık 'II. Basra Körfezi Savaşı' filmi, ABD Ordusu tarafından bir İran nükleer reaktörüne saldırı düzenlenmesi ve Amerikan Donanması'nın ülkenin dört bir yanındaki stratejik mekanlara saldırmasıyla başlıyor.

İslami Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) daha sonra, savaş gemilerine balistik füzeler fırlatarak Amerikan kuvvetlerine misilleme yapıyor.

Filmin yönetmeni Farhad Azima Reuters'e verdiği demeçte, "Yapımın sonunda tüm Amerikan savaş gemileri batıyor ve yapım, Amerikan gemileri denizin dibinde balıklar için akvaryuma dönüştüğünde sona eriyor."

ABD Başkanı Donald Trump'un İran'a karşı sert tutumuyla, filmin gösterişe giriş tarihinin tesadüf olduğunu vurgulanıyor. Bu biraz ironik zira yönetmen Farhad Azima, Donald Trump'a mesaj vermeyi amaçlıyor. Mesaj, Amerika'nın İran'a saldırmasının Batı ülkesi için felaket olacağı.

Azima, "Umarım film, İran'a saldırırsa Amerikan askerlerinin utanç verici bir yenilgi ile karşı karşıya kalacaklarını Trump'a gösterir" açıklamasında bulundu.

Azima, yapım aşaması dört yıl süren filmin "birçok" Hollywood filmine ve İran'ı kötü gösteren bilgisayar oyunlarına tepki olarak çekildiğini belirtti. 35 yaşındaki yönetmen, "Filmi bu çirkin propagandalara bir cevap olarak hazırladık" dedi.

Film ekibinin İran hükümetinden para almadığını ve IRGC'nin de filmin yapımında rol oynamadığını belirtiliyor. Yönetmen, filmi kendi kaynakları ile finanse etmiş ve "vatansever" duygularını belirtmeyi amaçlamış.