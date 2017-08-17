Şubat ayında üzerine yapışan ırkçılık şakalarını durduracağını belirten Pewdiepie, Amerika'da gerçekleşen saldırılardan etkilendiğini ve yanlış kişilere hizmet etmek istemediğini söyledi.

Son günlerde Amerika’nın gündemini meşgul eden Charlottesville’deki ırkçılık olaylarına YouTube’un kralı Felix ‘PewdiePie’ Kjellberg de katıldı. Bu yılın başlarında Yahudi halkı ve Naziler hakkında şakalar yaptığı için milyonlarca kişiden tepki çekerek birçok işi iptal edilen Pewdiepie, artık farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ve bir daha ırkçılık söylemlerine girmeyeceğini belirtti.

Kjellberg, “bu noktada kendimi bütün bunlardan uzaklaştırmayı isterim” dedi. “Şubat ayında her şeyin başladığı zamanı hatırlıyorum” diyen YouTuber, Charlottesville’de gerçekleşen ve ırkçı karşıtı bir insanın ölümü ile sonuçlanan eylemlerden çok etkilendiğini ve mitingdeki olayların kendisini mizah anlayışını yeniden düşünmesine yol açtığını belirtti.

“Bu bana biraz perspektif verdi, çünkü teknik olarak bu insanlarla bir şekilde gruplaştım” diyen Kjellberg, “inan ya da inanma, bunun insanlarla hiçbir ilgisi yok. Kalbimde nefret yok. Sadece nefret dolu insanlar için nefretim var” diyerek kısmen duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

İstemeden de olsa yaptığı şakalarla Nazilerin görüşüne yakın olduğunu düşünen insanların oluştuğunu belirten Pewdiepie, bunun bir parçası olmak istemediğini ve bundan sonra yaptığı şakalarda daha dikkatli olacağını belirtti.