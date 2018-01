Siyahi bir çocuğa, üzerinde ‘monkey’ (maymun) yazılı svetşört giydiren H&M’e dünya genelinde protesto sesleri yükselmeye başladı.

Irkçılık ve taciz… Duymaktan dahi nefret ettiğimiz bu iki olgu, maalesef dünya genelinde saygınlığı bulunan şirketler ve kurumlar arasında sanki bir modaymış gibi yayılmaya devam ediyor.

Hollywood’daki taciz vakalarını az çok duymuşsunuzdur, bugün de Disney’in tepkilere neden olan bir ırkçılık durumundan söz etmiştik.

H&M ise sanki gözümüze sokarcasına, her tarafından ırkçılık akan bir olayla karşımıza çıktı. İlk kez Stephanie Yeboah isimli bir kadının Twitter hesabından paylaştığı ve dünya genelinde bir boykot çağrısına dönmesine sebep olduğu tweet’te, üzerinde ‘coolest monkey in the jungle’ (ormandaki en havalı maymun) yazılı svetşört bulunan siyahi bir çocuk görülüyor.

Webtekno olarak haberlerimizde tarafsız olan, her kesimden insanın düşüncesine saygı duyan bir ekibiz. Fakat şahsen burada herhangi insani bir durumun olduğunu düşünmüyorum, ki benimle aynı düşüncede binlerce insan da tepkilerini göstermeye başladılar.

Örneğin aşağıdaki tweet’te yer alan çocukların üzerinde, ne hikmetse siyahi çocuğun üzerinde bulunan svetşörtteki yazı görünmüyor.

Aşağıdaki tweet’te ise söz konusu orman temalı svetşörtün 3 versiyonunun olduğunu, fakat monkey, yani maymun yazılı tişörtün özellikle siyahi çocuğa giydirildiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Siz bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bizim mi hassaslığımız tuttu, yoksa H&M bariz bir şekilde ırkçılık mı yapıyor?