İrlanda, tüm ülkelere örnek niteliğinde bir karara imza atıyor.

Fosil yakıtların gezegenimize verdiği zararlar göz ardı edilemez ve artık bu zararlar, geri dönüşü olmayan bir yola girmemize yavaş yavaş neden oluyorlar.

İşte bu konuda radikal adımlar atmayı hedefleyen İrlanda Parlamentosu, kabul ettiği yeni yasa ile gündemde. Bu yasa ile birlikte İrlanda, düyanın fosil yakıt kullanımını tamamen bırakacak ilk ülkesi olacak.

Gözden geçirilmesinin ardından yürürlülüğe girecek yasa ile birlikte kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlarının kamu tarafından finanse edilmesi resmi olarak durdurulacak. Bu konuda İrlandalı Milletvekili Thomas Pringle'ın yaptığı açıklama ise herkesin ders çıkarması gereken nitelikte. Pringle'ın açıklamaları şöyle:

"Alınan bu son derece etik finansal ilke, iklim bilimini sürekli olarak manipüle eden, küresel ısınmanın varlığını kabul etmeyen küresel şirketlere ve dünya çapınca politikacıların tartışmalı 'lobicilik' uygulamalarına karşı güçlü bir sembol olacaktır.

Gelişmemiş ülkelerdeki milyonlarca yoksul insan iklim değişikliği sebebi ile kitlesel göç vb şeylere maruz kalıp sonucunda da iç karışıklıklar ile uğraşırken böyle bir yasayı kabul etmememiz imkansızdı."

Şu an konu ile ilgili tasarı gözden geçirilecek ve geçmesi halinde yasalaşacak. Eğer tasarı geçerse, İrlanda Stratejik Yatırım Fonu, önümüzdeki beş yıl boyunca fosil yakıt şirketlerine yapılacak tüm yatırımları bırakacak ve ülkenin gelecekte fosil yakıt şirketlerine yatırım yapmasını engellenecek.

Fosil yakıtların yerine ise yenilenebilir enerji kaynakları geçecek ki zaten İrlanda'da yenilebilir enerji kaynakları yüksek oranda kullanılmakta.