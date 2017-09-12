Irma Kasırgası, Karayip Adalarının Tüm Coğrafyası Değişti!

Atlas Okyanusu üzerinde bu zamana kadar kayıtlara geçen şiddetli fırtına olan Irma Kasırgası, Karayip Adalarını yerle yeksan etti. Adalar hem coğrafik hem de biyolojik olarak büyük darbeler aldı.

300 kilometrelik hızından dolayı 5. derecede yıkıcı fırtına olarak kategorilendirilen Irma, Karayip Adalarının üzerinden geçip, ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerledi ve bugüne kadar resmi rakamlara göre 33 can aldı. Aynı zamanda aralarında Türklerin de bulunduğu binlerce mahsur kalmış insan var.

Dünyaca ünlü turizm cenneti Karayipler, kasırganın en sert rüzgarlara sahip olduğu anlarda eline düştü. Fırtına sırasında uydular tarafından gözlemlenemeyen adalar, bulutlar dağalınca bambaşka bir şekilde ortaya çıktılar. Daha önceleri yeşil ve mavinin eşsiz bir şekilde bir araya geldiği Karayipler, artık eskisi gibi değil.

Virgin Gora Adası'nın sadece 15 gün arayla çekilmiş iki görüntüsü:

NASA'nın paylaştığı uydu görüntüleri, adalardaki bitki örtüsünün tamamen yok olduğunu gözler önüne seriyor. Bilimsel verilere göre kahverenginin iki olası sebebi var: Sert rüzgarların kopardığı bitki örtüsü ve tuz yağmurundan sonra kuruyan yapraklar.

Uzmanlar, artan kasırga sayılarını ve şiddetlerini iklim değişikliğine bağlıyorlar. Irma Kasırgası, volkanlardan kaynaklanan kül bulutlarını göz ardı edersek, insanlık tarihinin gördüğü en şiddetli atmosfer olaylarından birisi. Ayrıca toplamda 37 milyon insanı etkilemesi bekleniyor.

Barbuda ve Antigua adaları:

Virgin Adaları: