Gameloft'un Yeni Oyunu Iron Blade, iOS ve Android'de

Gameloft, kısa süre önce PC'ye çıkardığı Iron Blade - Ortaçağ Efsanesi'ni, iOS ve Android'e ücretsiz olarak çıkardı. Muhteşem bir ortaçağ hikayesine hazır olun.

Mobil oyunlar denildiğinde akıllara ilk gelen firmalardan olan Gameloft, yeni ücretsiz oyununu yayınladı. Iron Blade - Orta Çağ Efsanesi ismi ile çıkan RPG tabanlı oyun, Windows PC’nin ardından Android ve iOS platformları için de çıkışını gerçekleştirdi.

Iron Blade - Orta Çağ Efsanesi, başarılı bir hikaye ve sağlam bir oynanış ile birlikte geliyor. Aksiyon RPG özellikleri taşıyan oyunun tamamen ücretsiz olması da, oyuna ilginin çok büyük olmasını sağlıyor. Oyunda tapınakçıların üyeleri olacak oyuncular, Şeytan Lord Baat tarafından açığa çıkarılacak şeytani güçleri yenmeye çalışacaklar.

Avrupa manzarasında geçen Iron Blade - Orta Çağ Efsanesi, İskoçya’daki ölü orduları yenerek Transilvanya’daki vampirlerle yüzleşmenizi sağlayacak. Özellikle ortaçağı seven oyuncuların bu oyunu fazlasıyla beğeneceğini düşünüyoruz.

Iron Blade - Orta Çağ Efsanesi’nde saha kaynakları bulunacak. Kale savunmanızı geliştirerek iblislere karşı savaşırken, etki alanınızı korumaya çalışacağınız kale yükseltmeleri ve özel birimlerin kilidini açabileceksiniz. Bu tarz ücretsiz oyunlarda gördüğümüz gibi oyun içi para bulunuyor. Eğer isterseniz özel birimleri para vererekten satın alabilirsiniz.

Çeşitli silah ve zırhlarla birlikte savaşacağınız oyunda, savunmadan da anlayabileceğiniz gibi oyuncular kaynaklar için birbirine saldırabilecekler. Iron Blade - Orta Çağ Efsanesi, Gameloft’un yaptığı başarılı işlerden birisi. Oyunun ücretsiz olması da ayrı bir artı, ancak oyuncular oyuna girerken oyunda gerçek para ile sanal öğeler satın alınabildiğini ve üçüncü taraf web sayfalarının reklamlarının yapıldığını bilmeliler.