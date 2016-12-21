Iron Man’a Efsane Rakip: Drone’la ‘Uçan’ Adam!

CaseyNeistat isimli YouTube kanalında paylaşılan videoda bir adam, drone kullanarak baya baya uçuyor!

Büyük teknoloji şirketleri, geleceğin trend olacak teknoloji ürünlerinin VR ve drone olduğunu bas bas bağırıyorlar. Sanal gerçeklikler, gün geçtikçe daha yüksek çözünürlüklerde görüntü deneyimi ve farklı kullanım fonksiyonlarına sahip oluyorlar ve daha da gelişmeye devam edecekler. Drone’lar ise her geçen ‘güçleniyorlar’, yani bunu mecazi anlamda söylemiyorum. Aşağıdaki videoyu izledikten sonra muhtemelen siz de bana hak vereceksiniz.

CaseyNeistat isimli YouTuber, Samsung Gear 360 ile çektiği videoda (biraz reklam kokusu var ama burası bizi ilgilendirmiyor) drone ile bildiğiniz uçuyor. Videoya ilk önce fırtınalı ve karlı bir havada, bir evin çatısından uçarak başlayan kayakçı, yine drone yardımıyla kayak sürme işlemine devam ediyor. Videonun sonunda ise yine bir sürprizle karşılaşacaksınız.

Eğlenceli bir video olmuş, izlemenizi öneririm.