Jarno Cordia, Iron Man Vari Jet Motoruyla Gökyüzünde Süzüldü

Daha önce 5000'den fazla atlayış yapmak Jarno Cordia, seviyeyi daha da yukarı çıkararak jet motoru bulunan botları ile gökyüzünde uçtu.

39 yaşındaki yüksek atlayış meraklısı Jarno Cordia, son yaptığı atlayışta kullandığı jet motorlu botları ile Iron Man vari bir uçuş gerçekleştirdi.

Daha önce 5000'den fazla atlayış yapmış olan Cordia, giydiği wingsuit kıyafeti ile gökyüzünde süzülmeye başladı. Botlarında bulunan jet motoru sayesinde hızını iyice arttıran adam, saatte 136 kilometre hıza ulaştı.

Hollanda'nın Den Haag şehrinde gerçekleştirilen uçuşun ardından açıklamalarda bulunan Cordia, ''Bir jet motoru ile uçmak her zaman hayalimdi'' dedi ve ekledi, ''Ayaklarınızda hissettiğiniz itiş gücü inanılmaz. Kendinizi bir süper kahraman gibi hissediyorsunuz. Sporcu olduğum yıllarda inanılmaz deneyimler yaşamıştım, ancak bu şu ana kadar yaşadığım en müthiş şeydi.''

Jarno Cordia'nın muhteşem atlayışını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.