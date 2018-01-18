Donald Trump, kendisini başkanlığa taşıdığı neredeyse kesin bir şekilde ortaya çıkan yalan haberlere ödül verdi. Tahmin edeceğiniz üzere o haberler, Trump'ın çarpıklıklarını ortaya çıkartan haberlerdi. Bu şekilde hepsini bir kere daha "yalanlamış" oldu. Fakat verdiği site çöktü.

2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçiminde, Facebook üzerinden Ruslar tarafından satın alınan sponsorlu içeriklerle ve ücretli tanırımı yapılan haberle algı operasyonları düzenlenmişti. Bu operasyonlar arasında en çok ilgi çekeni başkanlığa aday olan Trump’ın görüşlerinin ya da kendisinin doğrudan parlatılmasıydı. Irkçılık, bireysel silahlanma gibi konularda da toplumsal kutuplaşmaların fitili ateşlendi, ateşleniyor.

Bu durum sadece Amerikalıları değil, sosyal medya ile haşır neşir olan bütün toplumları ilgilendiriyor. Özellikle ülkemizde sosyal medya kullanım oranlarının ABD’ye kıyasla daha yüksek rakamlarda olması, bizim yalan haberler mevzusunu daha çok dikkate almamız gerektiğini gösteriyor.

ABD Başkanı Trump ironik bir şekilde, adaylık sürecinde kendisinin çok işine yarayan yalan haberler için ödül dağıttı. Yalan Haber Ödüller olarak kendi seçtiği bir listeyi Twitter hesabı üzerinde duyurdu, verdiği internet sitesi sık sık çöküntüler yaşadı.

"Ve FAKE NEWS (Yalan Haber Ödülllerinin kazananları..."

İşte Trump tarafınan açıklanan Yalan Haber Ödülleri’nin kazananları:

1. Yazar Paul Krugman’ın Trump karşıtı köşe yazısı, başkanın çok zoruna gitmiş ve yazıldığı an Krugman karşıtı konuşmalar yapmıştı.

2. ABC Haber Muhabiri Brian Ross, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in henüz adaylık sürecindeyken Trump’ın Ruslarla temasa geçtiğini yazmıştı. Ross bu haber üzerine 1 ay boyunca işinden uzaklaştırma almıştı.

3. Trump ve oğlu Donald Trump Jr.'ın Wikileaks ile iş birliği yaptığı iddialarının bulunduğu CNN kaynaklı haberler ve raporlar: 4. Time dergisi, Trump’ın Beyaz Saray’daki Oval Ofis’ten Martin Luther King’in büstünü kaldırttığına yönelik haberleri yazdı. Sonrasında muhabir bu büstü aslında tespit edemediğini söyleyip, özür diledi.

5. Washington Post, Trump’ın adaylık sürecinde düzenlediği Pensacola Mitingi’nin bomboş bir alanda gerçekleştirildiğini yazdı. Haberin içine miting başlamadan saatler önceki boş alan görüntüsü yerleştirildi. Muhabir Dave Weigel, ilerleyen zamanda hatası için özür diledi.

6. CNN, Japon Başbakanı Shinzo Abe ile yaptığı ziyarette Trump'in "meydan okurcasına aşırı yemek yediğini" yazdı. Trump yalanladı.

7. CNN, Anthony Scaramucci adında bir iş adamı ve Rus yatırım fonuyla olan Trump bağlantılarını haberleştirdi. CNN haberi iptal edip geri çekti ve üç gazetecisi de istifa etti.

8. Newsweek, Polonyalı First Lady Agata Kornhauser-Duda'nın Trump'ın elini bir görüşme sırasında sıkmadığını yazdı. Aslında eller sıkışılmıştı.

9. CNN’e göre eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump’ın Rusya’da soruşturma altına girmediğine yönelik iddialar itirazda bulunacağını yazdı. Comey itiraz etmek istememişti. Çünkü Rusya’da soruşturma altına alındığı gerçekti.

10. New York Times, Trump yönetiminin gizli bir küresel ısınma raporu hazırladığını yazdı. O rapor her zaman halka açıktı.

Trump bu haberleri paylaştıktan sonra, "yolsuz ve dürüst olmayan medya otoritelerine rağmen, saygı duyduğum birçok harika gazeteci var" açıklamasında bulundu.